世の中には未解決事件など山ほどあるが、海外には、年末になると思い出される有名事件がある。今から約24年前に発生した「ジョンベネ事件」だ。

ジョンベネ事件とは、1996年クリスマスの翌朝、アメリカ・コロラド州の自宅地下室で当時6歳の少女ジョンベネちゃんが何者かによって殺害され、2020年現在も犯人が特定されずに、未解決となっている事件だ。事件の異様さから世間の注目を集め、今でも犯人に関する報道が後を絶たない。

今年は、ジョンベネ事件に「ある人物」が関与しているのではないかと話題となった。その人物とは、児童買春などで有罪判決を受け、獄中自殺をした大富豪エプスタイン被告の元交際相手で58歳の女性だ。海外ニュースサイト『Clover Chronicle』『RollingStone』などが、2020年7月に報じている。

記事によると、花を手に持ち、ほほ笑むジョンベネちゃんの写真の背景に、米国在住の英国人女性(以下M)が写り込んでいたという。Mはエプスタイン被告の元交際相手で、仕事関係のパートナーだ。Mは、同被告や英国王室のアンドリュー王子などの著名人に少女をあっせんし、性接待をさせる存在だとの噂が絶えなかった。実際、複数名の少女が、Mに勧誘されて有名人らに性接待をしたと告発。FBIは2020年7月、児童買春勧誘、あっせんなどの疑いでMを逮捕、起訴している。Mは容疑を否認しているが、現在も裁判は継続中だ。

そのいわくつきの人物が、ジョンベネちゃんの写真に写り込んでいたことで、ジョンベネちゃんの死に、有名人御用達の売春あっせん組織が関与しているとの陰謀説がネット上でささやかれた。さらにジョンベネちゃんの父親が利用する弁護士事務所を、Mが利用しているという共通点も。しかし、この陰謀説に証拠はなく、問題の写真に写っている人物が、M本人であるとの確証は取れていないという。

これまでもジョンベネ事件の犯人については、様々な報道がある。



最初に疑われたのは両親だ。警察の初動調査では、外部からの侵入形跡はないとされたことが大きい。さらに両親は警察の捜査に非協力的で、当初から弁護士を立てて対応。当時6歳の少女に厚化粧を施し、ドレスや水着を着せ、ミスコンテストに積極的に出場させる両親を非難する向きもあった。警察は当初、両親がジョンベネちゃんを虐待、その結果死なせてしまったと考えていたが、証拠不十分で起訴を断念したと各社が報じている。

次に疑われたのはジョンベネちゃんの兄だ。ジョンベネちゃんには当時9歳の兄がおり、この兄がジョンベネちゃんを殺害、それを知った両親が隠蔽工作をしたという説を2016年9月20日付『Daily Mail』で詳しく報じている。記事によると、司法解剖の結果、ジョンベネちゃんの胃の中からパイナップルが見つかっている。パイナップルは母親が兄のために用意したものだ。事件当日の台所写真にも、容器に入ったパイナップルが確認できる。米TV局CBSの取材では、ジョンベネちゃんにパイナップルを食べられたと知った兄が怒り狂い、ジョンベネちゃんの頭を殴りつけた結果、死なせてしまったとする仮説を紹介。さらに本事件の1年前にも、兄はカッとなって、ジョンベネちゃんの顔面をゴルフクラブで殴打、傷跡が残るほどの怪我を負わせていたと、兄の暴力性を伝えている。

​>>両親、通訳の男性にも容疑がかかった13年前の未解決事件『マデリンちゃん失踪事件』に新展開 浮上した意外な人物とは<<​​​

両親、兄の犯人説を否定したのはDNA鑑定だ。ジョンベネちゃんの死因は、頭蓋骨の骨折と、首を絞められたことによる窒息の両方だ。性的暴行も受けていたジョンベネちゃんの下着や、爪の中からは、犯人のものとみられる「物質」が採取されている。2008、16年に行われたDNA鑑定では、兄、父親、母親いずれとも一致せず。となると、外部犯行説が有力であろう。ジョンベネちゃんが発見された地下室には、家族以外の足跡が残っていたとされる。しかし、事件当初、警察が現場の保存をしなかったことからその証拠は大きく失われているという。



決定的な証拠がなく、事件は迷宮入りしている。メディアの報道によって、今も兄や両親を犯人と考える人も少なくない。ジョンベネちゃんの家族のためにも、犯人が特定され、事件が解決することを願ってやまない。記事内の引用について

Ghislaine Maxwell Allegedly Spotted In Photograph Of JonBenet Ramsey Shortly Before Her Death

(Clover Chronicle)より

https://cloverchronicle.com/2020/07/04/ghislaine-maxwell-allegedly-spotted-in-photograph-of-jonbenet-ramsey-shortly-before-her-death/

Pizzagate Proponents Latest Insane Theory: Ghislaine Maxwell Was Involved With JonBenét Ramsey’s Murder(RollingStone)より

https://www.rollingstone.com/culture/culture-news/ghislaine-maxwell-jonbenet-ramsey-murder-epstein-1027083/

'Burke did it': Crime show claims JonBenet Ramsey WAS killed by her 'violent' older brother and her parents covered it up after the siblings 'clashed over a midnight snack of fresh pineapple'(Daily Mail)より

https://www.dailymail.co.uk/news/article-3797692/Burke-did-Crime-claims-JonBenet-Ramsey-killed-violent-older-brother-parents-covered-siblings-argued-pineapple-midnight-snack.html