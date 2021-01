12月26日のPayPayドームのライブで解散を行ったDJ集団・レぺゼン地球が、新たなプロジェクト「Candy Foxx」の発表を行った。

1月1日、レペゼン地球の「曲チャンネル」を新たにYouTubeチャンネル「- Candy Foxx」として再始動しMVを投稿。

1stシングルとして公開された楽曲のタイトルは「GOSHI GOSHI」となっており、レぺゼン地球の初楽曲である「5454」を再構成した内容となっている。

Today DJ Shacho,DJ Foy, DJ GINTA, DJ WAKI, DJ MARU established【Studio Candy Foxx】Our goal is 【The worlds #1 entertainment 】Hope you are ready for our new projects. https://t.co/UeADhtabue pic.twitter.com/stJblVDVwa— DJ Shacho【Candy Foxx】 (@ShachoCandyFoxx) January 1, 2021