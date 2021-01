年明けの楽しみといえば、やはりお年玉。家庭によって事情は様々でしょうが、臨時収入としてある程度使える方も少なくないはず。また、日頃頑張っている自分を労うため、お年玉と称して自分へのプレゼントを買う方もいることでしょう。

しかし、お年玉といえども有限。限りのある、大事な財産です。値段を気にせず発売直後の新作を何本も買っていれば、あっという間に予算を超えてしまいます。かといって、安さだけでなく、十分な中身も伴っていて欲しいものです。



お得な価格で、かつ値段以上の面白さを備えていること。この両立ができれば、言うことはありません。そして今は、ニンテンドースイッチやPS向けのダウンロードソフトにセールの波が訪れています。セールという大海には、面白くて、かつお得なゲームがいくつも広がっているのです。

しかし、セールの対象タイトルはあまりに膨大で、一通りチェックするだけでも一苦労。また、触れてみなければ面白いかどうか分かりませんが、体験版が用意されているタイトルはどうしても少数派。大半のソフトは、実際に買って確かめるしかありません。



そこで今回は、セールになっているゲームタイトルの中から、実際に筆者がプレイして「断然面白い!」「このジャンルが好きなら遊んで損なし」「個性的で、独特の魅力がある」と感じた、名作や佳作以上のタイトルを独断でピックアップ。お得で、かつ価格に見合った面白さを持つお勧めタイトルを、続々と紹介させていただきます。

なお、今回取り上げるタイトルはいずれもセール対象作品なので、期間を過ぎると元の価格に戻ります。セール期間は一律ではないため、購入したいタイトルがある方は、期間や価格などを各ストアで改めてチェックしてください。また、表示価格は全てセール価格で、全て2020年12月31日時点の情報です。

まずは、ド定番から攻める!



まずは、そのジャンルの代表作に選ばれるほど有名な、フルプライス作品(価格改定含む)からチョイスします。ゲームファンの多くが知っているタイトルばかりですが、その分お得さも相当なものです。

こういったセールではすっかり常連となった『Bloodborne The Old Hunters Edition』(1,536円)と『Fallout 4: Game of the Year Edition』(2,170円)は、コストパフォーマンスの面から見ても文句のつけようがない名作です。本編だけでなくDLCも含まれているので、「気になっていたけど、まだ未プレイ」という方ならば、見逃す手はありません。



また、世界的なヒットを遂げた『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』(2,640円)も、安定のお得さです。前作のバージョンアップ版が今年の4月にリリースされるほか、今年の2月18日には『NieR Re[in]carnation』のサービスが始まります。今後の展開に備えて、『NieR:Automata』を遊んでおくのもひとつの手でしょう。



そして、2020年を代表する1本に挙げる方も多い『Ghost of Tsushima』が、今なら40%OFFの4,554円で購入可能。上記3作品と比べると価格自体は少々高めですが、発売からまだ1年経っていませんし、遊び甲斐のある内容を踏まえると、十分なコストパフォーマンスと言えます。

■Bloodborne The Old Hunters Edition(PS4):1,536円(65%OFF)

・2021年1月19日 まで

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-CUSA03014_00-BLOODBORNE0000JP

■Fallout 4: Game of the Year Edition(PS4):2,170円(67%OFF)

・2021年1月19日 まで

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0262-CUSA03613_00-FALLOUT4GOTY0000

■NieR:Automata Game of the YoRHa Edition(PS4):2,640円(50%OFF)

・2021年1月8日 まで

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-CUSA02517_00-ANDROIDS20030612

■Ghost of Tsushima(PS4):4,554円(40%OFF)

・2021年1月8日 まで

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-CUSA16981_00-GHOSTSHIP0000001



こちらは設定的に少し人を選びますが、「人類が滅亡した世界で、最後に生き残った人々の過去と罪に向き合う」といった切り口に惹かれる方は、『ザンキゼロ』(1,584円)も候補に加えてみてください。発売当初はゲームバランスが厳し目でしたが、アップデートで遊びやすくなっています。



加えて、『イースVIII -Lacrimosa of DANA-』のスーパープライス版も、個人的にお勧めしたい1本です。2016年にVita版が一足先に発売されましたが、翌年リリースされたPS4版は更にブラッシュアップされ、遊びやすさも向上。中古市場でも安定した価格で推移しているので、今回の2,750円はかなりお得なプライスです。

■ザンキゼロ(PS4):1,584円(80%OFF)

・2021年1月8日 まで

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA09228_00-ZANKIZEROPS40000

■イースVIII -Lacrimosa of DANA- スーパープライス(PS4):2,750円(40%OFF)

・2021年1月8日 まで

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0425-CUSA07298_00-YS08JPGAME000000



続いてニンテンドースイッチですが、こちらも定番中の定番『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』(5,374円)を一番手に挙げさせていただきます。割引率は30%なので他のセールタイトルと比べると弱めですが、発売から3年が経った今も、中古市場では高値を維持したまま。そのため、この価格でも十分お得な部類となります。



RPG黄金期の良さを取り入れつつ、戦略性の高いターンバトルと現代風のテンポで遊びやすい『OCTOPATH TRAVELER』(3,740円)は、このジャンルが好きな方に広くお勧めできる1作です。また、独特な操作が生み出すプレイ感は唯一無二な『すばらしきこのせかい -Final Remix-』(2,640円)は、DS版に新要素がプラスされており、新規の方だけでなくDS版ユーザーにもお勧め。セール価格ならば、手も出しやすいのでは。

■ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(NSW):5,374円(30%OFF)

・2021年1月12日 まで

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000000026.html

■OCTOPATH TRAVELER(NSW):3,740円(50%OFF)

・2021年1月5日 まで

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000001596.html

■すばらしきこのせかい -Final Remix-(NSW):2,640円(50%OFF)

・2021年1月8日 まで

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000006481.html



家族や友達と一緒に遊びたい、という方は『みんなでワイワイ!スペランカー』(1,999円)を一考されてみては。1台の本体と人数分のコントローラで遊べるので、お手軽に協力プレイが楽しめます。手分けしてサクサク進める洞窟探索は、一味違う面白さを秘めているので、是非味わってください。



そして、3D系STGが好きな人には『スターリンク バトル・フォー・アトラス』もチェックして欲しいところ。スイッチ版ならば、『スターフォックス』の面々も登場する上に、自機を「アーウィン」にすることも可能。大気圏の突入・離脱もシームレスなオープンワールドSTGを、80%OFFでお楽しみください。

■みんなでワイワイ!スペランカー(NSW):1,999円(63%OFF)

・2021年1月8日 まで

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000000042.html

■スターリンク バトル・フォー・アトラス - スタンダードエディション(NSW):1,716円(80%OFF)

・2021年1月6日 まで

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000010703.html

リアルに徹夜した名作ADVや、お手頃価格で忘れがたい体験が味わえる作品など



ここからは、ハーフプライスやインディー作品などの中から、お得度と面白さを両立している個人的な推し作品をピックアップ。まずは、セールになりやすいADV系作品に切り込みます。



トップバッターは、すっかり知名度も上がった『レイジングループ』(2,139円)です。「人狼」をモチーフにし、極限状態における先の読めないドラマ展開は圧巻の一言。文字通りの意味で、没頭しすぎて気づいたら朝だった、という経験がリアルにあります。割引率は30%ですが、定価で購入しても満足できる完成度なので、この価格でも断然お勧めできます。



一見無関係な人間同士の行動やセリフを入れ替えることで、彼らの運命を一変させていくADV『WILL: 素晴らしき世界』(1,036円)。「こうなるかも?」という未来を予測しながら組み替えていく楽しさや、思い通りになった時の爽快感は、本作ならではの魅力でしょう。群像劇をユニークな形で描くゲーム性は、体験する価値アリです。

■レイジングループ(NSW):2,139円(30%OFF)

・2021年1月11日 まで

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000000834.html

■レイジングループ(PS4):2,139円(30%OFF)

・2021年1月8日 まで

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0013-CUSA06109_00-KEMCOREIJINGLUP4

■WILL: 素晴らしき世界(NSW):1,036円(30%OFF)

・2021年1月9日 まで

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000015091.html



宇宙を題材とする『OPUS』シリーズ2作品も、50%OFFとかなりお手頃な価格に。地球を探しながら、船内で一体何が起きたのか──まるで本をめくるように物語が進む『OPUS-地球計画』(250円)と、大災害を経てもなおロケットの完成を目指す『OPUS-魂の架け橋』(499円)。2本購入しても1,000円でお釣りが出るので、通してのプレイがお勧めです。



パズル要素がメインの『ゴロゴア』(NSW 750円:PS4 458円)は、正解にたどり着いたイラストによって物語が動き出すという、ゲーム性とストーリーが一体となった作品です。基本のルールはわかりやすく、それでいてデジタルゲームならではの仕掛けもあり、新鮮な感触に満ちたひとときが味わえます。ちなみに本作のセールは、プラットフォームによって違いがあるのでご注意ください。

■OPUS-地球計画(NSW):250円(50%OFF)

・2021年1月13日 まで

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000002823.html

■OPUS-魂の架け橋(NSW):499円(50%OFF)

・2021年1月13日 まで

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000006703.html

■ゴロゴア(NSW):750円(50%OFF)

・2021年1月6日 まで

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000003783.html

■ゴロゴア(PS4):458円(70%OFF)

・2021年1月19日 まで

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP2470-CUSA11634_00-JPPS400000000001

ワンコインで買えるお得さも嬉しい!



こちらでは、ワンコイン(=500円)で買えるACT&STGを厳選してご紹介。まずは、『超惑星戦記メタファイト』をベースに、アクション性の改善をはじめ、遊びやすく生まれ変わった『ブラスターマスターゼロ』(490円)から。元はファミコンソフトですが、ついつい遊んでしまう手触りの良さや、王道的に盛り上がるストーリーなど、決して侮れない1作です。



その続編の『ブラスターマスター ゼロ2』(490円)も、同じく半額プライス。前作と直接繋がっているので物語に奥行きが加わり、更にゲーム性も正当進化。前作にはなかった「ガイアシステム」が、バトルや探索に新たな刺激を与えています。大きく進化しながらも、『ブラスターマスター』の世界観は壊していない、理想的な続編です。

■ブラスターマスターゼロ(PS4):490円(50%OFF)

・2021年1月19日 まで

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1368-CUSA19647_00-BLASTERMASTER001

■ブラスターマスター ゼロ2(PS4):490円(50%OFF)

・2021年1月19日 まで

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1368-CUSA19648_00-BLASTERMASTER002



『重装機兵レイノス』や『重装機兵ヴァルケン』といったロボットアクションが好きな方は、『ギガンティック・アーミー』(500円)もチェックしてみてください。動きに重みのある機体を操り、無骨な武器で敵を狙い撃つゲーム性は、往年の作品たちを思い出すことでしょう。どこか懐かしく感じるデザインもまた良しです。



STGからは、同じくロボ系の『ジェミニアームズ』(490円)をチョイスしてみました。360度どの方角にも自由に撃てるレーザーだけでも心地良いのに、壁に反射することで豊かな戦術も生み出せます。制限ありの合体でパワーするシチュエーションも、ロボ好きの心をくすぐることでしょう。グラフィックは全体的にシンプルですが、遊び応えと価格を考えれば、十分すぎるほど。

■ギガンティック・アーミー(NSW):500円(44%OFF)

・2021年1月13日 まで

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000022702.html

■ジェミニアームズ(NSW):490円(67%OFF)

・2021年1月10日 まで

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000021304.html

コストパフォーマンスの良さが止まらない! 数百円で楽しいACTをゲットしよう



ワンコインどころか、数百円で買えるお得&楽しいゲームがあるのも、セールの侮れないところです。まず『神巫女 -カミコ-』(NSW 250円:PS4 254円)は、ドットテイストながら美しいグラフィックと、アーケードライクなテンポ感がたまらないアクションゲーム。慣れてきたら、タイムアタックに挑戦してみるのも一興かもしれません。

■神巫女 -カミコ-(NSW):250円(50%OFF)

・2021年1月13日 まで

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000000313.html

■神巫女 -カミコ-(PS4):254円(50%OFF)

・2021年1月19日 まで

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1178-CUSA15421_00-0000000000KAMIKO



1作目と2作目がセットになった『ガンマンストーリーHDコレクション』(NSW 300円:PS4 199円)も、コストパフォーマンスに優れたタイトルです。舞台は西部劇ですが、変形する機関車などが立ちはだかるトンデモ具合も、なかなか侮れません。

一方で、アクション性はシンプルながら構成がしっかりしており、どうやって短時間でクリアするか、腕前の限界に挑む楽しさも味わわせてくれます。続編となる2作目では、舞台が世界各地へと広がるので、更なる驚きをお楽しみください。ちなみに、NSW版も十分安いのですが、PS4版の方がもっとお得なのでお見逃しなく。

■ガンマンストーリーHDコレクション(NSW):300円(40%OFF)

・2021年1月13日23時59分 まで

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000017268.html

■ガンマンストーリーHDコレクション(PS4):199円(60%OFF)

・2021年1月19日 まで

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1178-CUSA18226_00-00000000GUNMANJA

相性があれば、独特の味わいがクセになる!



最後は、ちょっと癖があるものの、相性が合う方にはお勧めしたい2作品で締めくくりたいと思います。まずは、どんな問題もクラブとボールで解決する『ゴルフストーリー』(1,050円)から。ゲーム部分は定番ながらしっかりしていますし、グリーンでのショットは本格派な作品よりもお手軽なので、ゴルフゲーム初心者でも臆することはありません。

■ゴルフストーリー(NSW):1,050円(30%OFF)

・2021年1月6日 まで

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000008061.html



そして本記事のトリを務めるのは、30年以上前にブームを起こした「ゲームブック」の代表格を、RPGベースのデジタルゲームとして蘇らせた『火吹山の魔法使い』(800円)も個性たっぷりの作品。国内産のファンタジー作品とは一味違う、骨太で不気味なダンジョンがあなたを待ち受けています。ロード時間や翻訳面などでやや不便さはありますが、危険と隣合わせの冒険譚を求めている方は是非どうぞ!■火吹山の魔法使い(NSW):800円(73%OFF)

・2021年1月11日 まで

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000018871.html