【2021年1月】今月の新作映画

好きな俳優が出演している作品はチェックしたい。ということで、海外ドラマでお馴染みの俳優が出演する新作映画をピックアップ! 【2021年1月】からはこちらをご紹介。

■1月1日(金)『Swallow スワロウ』



『ラブソングができるまで』『マグニフィセント・セブン』のヘイリー・ベネット主演。美しくも恐ろしく衝撃的なスリラー映画。

誰もが羨む暮らしを手に入れたハンター(ヘイリー)だが、夫は彼女の話を真剣に聞いてはくれず、義父母からも蔑ろにされ、孤独で息苦しい日々を過ごしていた。そんな中、ハンターの妊娠が発覚する。待望の第一子を授かり歓喜の声をあげる夫と義父母であったが、彼女の孤独は深まっていくばかり。ある日、ふとしたことからハンターはガラス玉を呑み込みたいという衝動にかられ、導かれるままガラス玉を口に入れ、呑み下すのだが、痛みとともに得も言われぬ充足感と快楽を得る。異物を"呑み込む"ことで多幸感に満ちた生活を手に入れた彼女は、次第により危険なものを口にしたいという欲望に取り憑かれていく...。

その他の出演者:オースティン・ストウェル(『Catch-22』)、エリザベス・マーヴェル(『HOMELAND』『ハウス・オブ・カード 野望の階段』)、デヴィッド・ラッシュ(『アグリー・ベティ』)、デニス・オヘア(『アメリカン・ホラー・ストーリー』シリーズ)

■1月8日(金)『エマの秘密に恋したら』



『お買いもの中毒な私!』原作者の同名ベストセラー小説を映画化。『ホワイトカラー』のアレクサンドラ・ダダリオと、アローバースのスーパーマン役でお馴染みタイラー・ホークリン主演。

飛行機で乱気流に巻き込まれ「もう終わり」と、誰にも知られたくない秘密を、隣に座る男に打ち明けたエマ(アレクサンドラ)。まさか二度と会わないはずの彼は会社のオーナーだった! サイアクの出会いから始まった関係が驚きの恋に!? 駆け引きというドレスを脱いで、心のメイクを落とし、本音で恋する、新しい時代のラブストーリー。

その他の出演者:スニータ・マニ(『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』)、デヴィッド・イーバート(『Ghost Story Club』)、キミコ・グレン(『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』)、ラヴァーン・コックス(『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』)、ジュダ・フリードランダー(『30 ROCK/サーティー・ロック』)

■1月15日(金)『アンチ・ライフ』



正体不明の"何か"の人類存亡をかけた戦いの火蓋が切って落とされる。ブルース・ウィリス主演のSFアクションスリラー。

時は2242年、地球は滅亡の危機を迎えていた。選ばれた5000万人の富裕層はニューアースへ避難を開始していた。宇宙船は元軍人と現役兵士により管理され、労働と引き換えになんとか潜り込んだノアは、クレイの下で働くことになる。そんな中、船内で殺人事件が発生する。しかし、その現場はどう見ても人の手によるものではなかった...。

その他の出演者:コディ・カースリー(『デイブレイク 〜世界が終わったその先で〜』)、レイチェル・ニコルズ(『クリミナル・マインド FBI行動分析課』)、トーマス・ジェーン(『エクスパンス −巨獣めざめる−』)、カラン・マルヴェイ(『キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー』)、ティモシー・V・マーフィ(『スノーピアサー』)、カサンドラ・クレメンティ(『UnREAL』)

