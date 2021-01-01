イタリア発のウエハースとスイーツの専門店「BABBI(バビ)」は、TVアニメ「鬼滅の刃(きめつのやいば)」とコラボした2021年バレンタイン限定商品、「BABBI×鬼滅の刃 スペシャルギフト」を発売する。

『鬼滅の刃』限定デザインのポーチに、BABBIのチョコレートウエハース「ヴィエネッズィ」バニラ味・ピスタチオ味を各1個入れたもの。「鬼滅の刃」オリジナル缶バッジ付き。1月中旬から、BABBI常設店舗の一部と各催事場、BABBIオンラインストアで販売開始する。税込2750円。

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ポーチのサイズは約縦9cm×横13cm×奥行7cm。「鬼滅の刃」主人公の「竈門炭治郎(かまどたんじろう)」、炭治郎の妹「竈門禰豆子(かまどねずこ)」や、「我妻善逸(あがつまぜんいつ)」「嘴平伊之助(はしびらいのすけ)」「胡蝶しのぶ(こちょうしのぶ)」「煉獄杏寿郎(れんごくきょうじゅろう)」などの人気キャラクターをイメージした色合いで、さりげないキャラクターのシルエットがプリントされた、大人でも使いやすいデザイン。缶バッジのサイズは直径約4cm。

なお、2020年10月16日公開の映画「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」は、公開73日の12月27日時点で興行収入324億7889万5850円。これまでの記録「千と千尋の神隠し」316億8000万円を破り、日本国内公開映画の興収で歴代1位の座を獲得した。

〈BABBI×鬼滅の刃 スペシャルギフト第一弾 販売店舗一覧〉

◆常設店

1.松屋銀座 (8階催事会場、東京都中央区銀座3-6-1 2/3〜2/14)

2.玉川高島屋(6階催事会場、東京都世田谷区玉川3-17-1 2/1〜2/14)

3.名古屋栄三越(7階催事会場、名古屋市中区栄3-5-1 2/2〜2/14)

4.阪急うめだ本店(9階催事会場、大阪府大阪市北区角田町8-7 1/20〜2/14)

5.岩田屋本店(7階催事会場、福岡市中央区天神2-5-35 1/27〜2/14)

6.丸井今井札幌本店(9階催事会場、札幌市中央区南1条西2丁目 1/26〜2/14)

7.ジェラテリア京都(京都市下京区木屋町通四条下ル斎藤町134番 1/20〜2/14)

8.エスパル仙台 東館2F(宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 1/20〜2/14)

◆2021年 バレンタイン催事会場

1.西武池袋本店 7F(東京都豊島区南池袋1-28-1 1/16〜2/14)

2.小田急百貨店 新宿店 B2F(東京都新宿区西新宿1-1-3 1/23〜2/14)

3.伊勢丹 立川店 7F(東京都立川市曙町2-5-1 1/27〜2/14)

4.東武百貨店 池袋店 8F(東京都豊島区西池袋1-1-25 1/30〜2/16)

5.東急百貨店 渋谷本店 B1F(東京都渋谷区道玄坂2-24-1 1/20〜2/14)

6.日本橋三越本店 7F(東京都中央区日本橋室町1-4-1 2/2〜2/14)

7.渋谷ヒカリエ 1F(東京都渋谷区渋谷2-21-1 2/4〜2/14)

8.アトレ吉祥寺 2F(東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 2/5〜2/14)

9.伊勢丹新宿店 6F(東京都新宿区新宿3-14-1 2/5〜2/14)

10.ルミネ荻窪 1F(東京都杉並区上荻1-7-1 1/20〜2/14)

11.横浜高島屋 B1F(横浜市西区南幸1-6-31 2/3〜2/14)

12.遠鉄百貨店 8F(静岡県浜松市中区砂山町320-2 1/27〜2/14)

13.大阪高島屋 7F(大阪市中央区難波5-1-5 1/20〜2/14)

14.京都郄島屋 7F(京都市下京区四条通河原町西入真町52 1/20〜2/14)

15.ジェイアール京都伊勢丹 10F (京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 1/20〜2/14)

16.大丸神戸店 9F(神戸市中央区明石町40番地 1/23〜2/14)

17.神戸阪急 9F(神戸市中央区小野柄通8-1-8 1/27〜2/14)

18.近鉄百貨店 和歌山店 5F (和歌山県和歌山市友田町5-18 1/20〜2/14)

19.新潟伊勢丹(新潟県新潟市中央区八千代1-6-1 1/20〜2/16)

20.仙台三越 7F(宮城県仙台市青葉区一番町4-8-15 1/28〜2/14)

21.広島三越 8F(広島県広島市中区胡町5-1 1/29〜2/14)

22.いよてつ高島屋(愛媛県松山市湊町5-1-1 1/27〜2/14)

23.井筒屋 小倉店 8F(北九州市小倉北区船場町1-1 1/27〜2/14)

24.博多阪急 8F(福岡市博多区博多駅中央街1-1 1/28〜2/14)

25.大丸 札幌店 7F(札幌市中央区北5条 西4-7 2/3〜2/14)◆BABBIオンラインストア