日本でも隣人トラブルは起きているが、アメリカでは日本よりさらに凶悪な隣人トラブルがいくつか発生しているようだ。



アメリカ・ネバダ州で、36歳の男が、隣人の71歳の女性が裸で日光浴をしていることに腹を立て、女性と女性のパートナーである54歳の男性を殺害したと、海外ニュースサイト『METRO』が7月9日に報じた。同記事によると、女性は裸で日光浴をする習慣があり、しばしば自宅の庭で裸で日光浴をしていたという。男の家と女性の家には塀があったが低かったため、男は女性の裸体を意図せず見ることがあり、不快に思っていたそうだ。男は女性に何度か注意したが女性は聞き入れなかった。また、女性の家から騒音が聞こえることもあり、男は女性の家の騒音に対しても過去に女性に苦情を入れていた。

ある日、女性がいつものように庭で裸で日光浴をした際、男は女性に洋服を着るように注意した。女性は男性の意見を受け入れず、2人は口論になったという。男は女性が反抗したことに腹を立て、銃を持って女性の自宅に行き、女性と女性のパートナーの男性を射殺した。男は自ら警察に通報し、駆けつけた警察によって逮捕された。

隣人によって被害を受けたのは大人だけではない。

海外ニュースサイト『Boston 25 News』は、アメリカ・カリフォルニア州で、当時10歳の少年が当時ともに20代の近隣男性2人に花火を投げつけられ、重傷を負ったと2019年7月に伝えている。同記事によると、少年は自宅の庭で一人で遊んでいたが、庭で遊んでいる時、2人の近隣男性から突然花火を投げつけられたという。花火は2人の近隣男性が作った自家製の花火だった。

少年は家族の通報によってすぐに病院に運ばれたが、左手の指を4本失い、右手と顔、胴体にひどいやけどを負った。事件が起きた日は少年の10歳の誕生日だったが、2人の近隣男性が少年の誕生日を知っていたかどうかは分かっていない。2人の近隣男性は逮捕されたが、動機については不明である。

さらには、近隣住民から悪質な嫌がらせを受けた人もいる。

アメリカ・カリフォルニア州で、当時55歳の男が隣人である当時72歳の男性の車に自身の尿をかける嫌がらせをして逮捕されたと、海外ニュースサイト『ABC7』が2018年9月に報じた。同記事によると、55歳の男は2〜3リットルのブラスチックのボトルに自身の尿をいっぱいに入れて、72歳の男性の家の外に止められている車にかけていたそうだ。55歳の男の犯行は1回のみならず、過去にも複数回、72歳の男性の車に尿をかけていた。

72歳の男性が監視カメラを設置したことで55歳の男の犯行であると発覚し、55歳の男は逮捕された。男は逮捕されたことで、これまでにも72歳の男性の家の玄関に複数回、尿をかけていたと明かしたという。

どの国でも近隣住民同士のトラブルはあるだろう。しかし、アメリカでは桁違いの嫌がらせや、殺人にまで発展する事件が起きているようだ。記事内の引用について

