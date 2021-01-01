¡Ö¥Î¥à¥é¤Î¹Í¤¨¡×µé¤Î²ÁÃÍ¡©¡¡£²£°£²£±Ç¯¡¦µð¿Í¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëà¸¶¥á¥âá¤Î¹ÔÊý
¡¡Ìç³°ÉÔ½Ð¤Îà¥Ï¥é¤Î¹Í¤¨á¤òµåÃÄ¤Îºâ»º¤Ë¡½¡½¡£µð¿Í¡¦¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡Ê£¶£²¡Ë¤¬»î¹çÃæ¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·½ñ¤¤È¤á¤ë¡Ö¥á¥â¡×¤¬¤Ò¤½¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¥á¥â¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÜ¤ê¤òÄÃ¤á¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¤¢¤Î¡Ö¥Î¥à¥é¤Î¹Í¤¨¡×µé¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Âè»°¼¡À¯¸¢¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿£²£°£±£¹Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢»î¹çÃæ¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥á¥âÄ¢¤Ë¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤ë¸¶´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤¬ÉÑÈË¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¡¢Áª¼ê¸òÂå¤ä¹¶¼é¸òÂå¤Î»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë½ñ¤¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¹çÃæ¤Î¥á¥â¤Ï£°£¶¡Á£±£µÇ¯¤ÎÂèÆó¼¡À¯¸¢»þ¤â¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ã¯¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤«¡¢Ã¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡Ä¡£¤É¤¦¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç¤Ê¤¼Âå¤¨¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¹¥³¥¢¤ò¸«¤ì¤Ð¤À¤¤¤¿¤¤Ê¬¤«¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤±¤à¤Ë´¬¤¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç³ÎÇ§ºî¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ì²ó¤Í¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ¬¤¬Îä¤¨¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£¥«¥Ã¥«¥«¥Ã¥«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò£±£°£°¡ó¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¸å¤Ç¸À¤¤²á¤®¤¿¤Ê¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤«¤Í¡£¤³¤ì¤Ïº£¤Ï¸À¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¤Í¡×
¡¡½ñ¤¯»þ¤Ë²¼¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤ÇÍî¤ÁÃå¤¡¢ÅÜ¤ê¤òÄÃ¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ÎÌò³ä¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë³ÎÇ§¥á¥â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ê¥¤¥ó¤ä¥³¡¼¥Á¤Ø¤Î½õ¸À¤äÃé¹ð¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÆâÍÆ¤ÈÍýÍ³¤â½ñ¤¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¤äÌ¾¾¤Î°è¤Ë¤¢¤ë¸¶´ÆÆÄ¤¬¡¢ºÓÇÛ»þ¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤¿¥á¥â¤Î¿ô¡¹¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤¹¤ì¤Ðà³Ê¸À¡¢¶â¸Àá¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÀ§Èó¤È¤âÊÝ´É¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ì±þÊÝ´É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¤Ê¤¯¤¹¡£¤É¤ó¤É¤ó¡¢¤É¤ó¤É¤ó¡Ä¡×¡£¤Ê¤ó¤È¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Ìç³°ÉÔ½Ð¤Î¥á¥â¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¤µ¤é¤ËÅö»þ¤Î¿´¶¤òà¼èºàá¤·ÊÔ½¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¡Éé»Õ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¿´ÆÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¶µËÜ¤È¤·¤ÆµåÃÄ¤Îºâ»º¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¸Î¡¦ÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Î¥à¥é¤Î¹Í¤¨¡×¤À¡£
¡Ö¥Î¥à¥é¤Î¹Í¤¨¡×¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äàÅÁÀâá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ»þÂå¤ÎÄ¹»þ´Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸¶ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ºå¿À´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ïºý»Ò²½¤µ¤ì¤ÆÁª¼ê¤ËÇÛ¤é¤ì¤¿¡£º£¤â¤Ê¤ª¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡×¤À¡£¸¶´ÆÆÄ¤â¥ê¡¼¥À¡¼ÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿Ãø½ñ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¡¢½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿ÍýÏÀ¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï£³Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¡££³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ÇÆüËÜ°ìÃ¥¼è¤ËÇ³¤¨¤ë¸¶´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡££²£°£²£±Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢»Ø´ø´±¤Ï¤¢¤Î¥á¥â¤Ë²¿¤òµ¤¹¤Î¤«¡£ÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤Ë¤â´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£