ÅÄÃæ¹±À® ²¦¼Ô¤Îà¼åÅÀá¸«¸í¤Ã¤¿¡©¡¡£²Ç¯Á°¤È¤ÏÊÌ¿Í¤À¤Ã¤¿°æ²¬°ìæÆ
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤Ï¡¢²¦¼Ô¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£±¡á£Á£í£â£é£ô£é£ï£î¡Ë¤¬£¸¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£±Ê¬£³£µÉÃ¡¢£Ô£Ë£Ï¤ÇÆ±µé£±°Ì¤ÎÄ©Àï¼Ô¡¢ÅÄÃæ¹±À®¡Ê£²£µ¡áÈªÃæ¡Ë¤òÇË¤Ã¤Æ£Ö£²¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï°ìæÆ¤¬£µ¡¢£¶£Ò¤ËÂ³¤±¤Æº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢ºÇ¸å¤âº¸¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÅÝ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¡£»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÅÄÃæ¤Ï°ìæÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö´°ÇÔ¤Ç¤¹¡£»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅÄÃæ¤Î»î¹çÁ°¤Î¸ÀÍÕ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££±£¸Æü¤Î¸ø³«Îý½¬¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡££²£°£±£¸Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¥Þ¥«¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¡¢°ìæÆ¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤¿¥É¥Ë¡¼¡¦¥Ë¥¨¥Æ¥¹¡Ê£³£¸¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¡Ê°ìæÆ¤Ë¤Ï¡Ë£²¸Ä¤°¤é¤¤¼åÅÀ¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²Ç¯Á°¤Î»î¹ç¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï£¸ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¡¤Ã¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ïà¶â¸Àá¤È¤â»×¤¨¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Î°ìæÆ¤ÏÁ°Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤ËÅÅ·â°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÌóÈ¾Ç¯¸å¤Î£±£¸Ç¯£··î¤Ë¤Ï³¤³°¤Ë³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡£Æ±Ç¯£¹·î¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÉüµ¢Àï¤ò¤·¤ÆÂç¤ß¤½¤«¤Ë²¦ºÂ·èÄêÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥¯¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Þ¤À£Ó¥Õ¥é¥¤µé¤ÎÂÎ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤ÏÍ½Äê¤è¤êÁá¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ë¥¨¥Æ¥¹¤¬²¼¤·¤¿°ìæÆ¤Ï¡¢¤Þ¤À£Ó¥Õ¥é¥¤µé¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¤½¤ì¤«¤é£²Ç¯¤Î´Ö¤Ë²¦ºÂ³ÍÆÀ¤È£Ö£±Àï¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤Î°ìæÆ¤È¤Ç¤Ï¤¤¤ï¤ÐÊÌ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìæÆ¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£×£Â£Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼²¦¼Ô¤Î¥í¡¼¥Þ¥ó¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡Ê£³£³¡á¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡¢Äë·ý¡Ë¤È£×£Â£Ã²¦¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¡Ê£³£°¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤È¤ÎÅý°ìÀï¤ò´õË¾¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤ÇÅÄÃæ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖËÍ¤Ï¡Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¿ÍÀ¸¤¬¡Ë½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À£²£µºÐ¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¤ÎÉé¤±¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìæÆ¤â£²ÅÙ¤ÎÇÔÀï¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢°ìæÆ¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¿ÍÀ¸¤òÃÛ¤¤¿¤¤¡£