映画『シンデレラ』の女優リリー・ジェームズと、『アベンジャーズ』シリーズのウィンター・ソルジャー役や『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』で知られる俳優セバスチャン・スタンが、新ドラマでセクシー女優のパメラ・アンダーソンと、その元夫でヘヴィメタル・バンド、モトリー・クルーのドラマー、トミー・リーにふんすることが明らかになった。

【写真】結婚していた頃のパメラ・アンダーソン&トミー・リー

Deadlineによると、2人が出演するのは、Huluの新しいリミテッドシリーズ『Pam & Tommy(仮題)』。元プレイメイトで、ドラマ『ベイウォッチ』に出演し人気を博したパメラとトミーのロマンスは、新婚旅行で撮影されたセックステープが流出するなど、何年もの間タブロイドをにぎわせた。映画『スーパーバッド 童貞ウォーズ』や『ロング・ショット 僕と彼女のありえない恋』のセス・ローゲンが、ビデオテープを盗んだ男性役で出演するという。

本作は8話構成で制作され、『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』クレイグ・ガレスピーがメガホンをとり、ロブ・シーゲルが脚本を担当。セスはプロデューサーにも名を連ねる。なお、パメラとトミーは、本シリーズには関わらないという。

ドラマでは2人のスキャンダラスな出来事が描かれ、1995年に出会ってからたった96時間で結婚という嵐のような関係に焦点が当てられる。ビデオテープの流出は、ビデオテープを発売したInternet Entertainment Groupとの法廷闘争に発展し、最終的に秘密裏に和解したものの、現在はウェブ上で公開されているという。本作の撮影は、2021年春になるそうだ。

リリーは、今年10月にNetflix映画『レベッカ』が公開されたところ。待機作に、キャリー・マリガンと共演の『The Dig(原題)』があり、現在はロマンティックコメディ『What’s Love Got to Do With It?(原題)』の撮影中。一方、ガレスピー監督と『アイ,トーニャ』以来のタッグとなるセバスチャンは、来年マーベルのドラマシリーズ『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』の配信が控えている。