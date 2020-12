＜ニュース篇＞2020年海外ドラマNAVI掲載アクセスランキング

2020年も数多くの海外ドラマ関連のニュースをお伝えしてきましたが、今年はどんなニュースが印象に残りましたか? 大人気ドラマ『プリズン・ブレイク』主演俳優のウェントワース・ミラーが、シーズン6への続投はない、と断言したこともあって、海外ドラマNAVIで今年取り上げた "あのキャスト"のコメント記事が2位にランクイン。他にも2020年注目されたニュースを振り返ってみましょう。

2020年海外ドラマNAVIに掲載されたニュース記事で、最も読まれたTOP20はコチラ。

1. 打ち切りが相次ぐNetflix、キャンセル率は「業界の標準」だと主張

2. 『プリズン・ブレイク』シーズン6についてあのキャストがコメント!

3. 『HAWAII FIVE-0』ファイナルシーズン、幻のクリフハンガーが2つ存在していた!

4. 『ウォーキング・デッド』シーズン10最終話に、ついにあのキャラクターが帰還!

5. 【ネタばれ】『グレイズ・アナトミー』シーズン16の降板劇で不満爆発!? メレディスとリンクがコメント

6. 『NCIS』ファミリーが一挙にシーズン更新!一方であの人はさよなら...

7. モーガンに何が!?『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン6のポスターが意味深すぎる...

8. 『ウォーキング・デッド』で早すぎる死を迎えたあの人、「いい死に方だった」

9. 【ネタばれ】『ウォーキング・デッド』で行方不明になっていたあのキャラ、スピンオフで復活!

10. 『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン18でレギュラーキャスト降板!

11. 打ち切りは早すぎた!? 1シーズンでの終了が惜しまれるTVシリーズ5選

12. 『NCIS:LA』しばらくお休みのエリック役に代わり、レギュラーに昇格するのは...?

13. Amazon新作ドラマ『アップロード』が早くもシーズン2へ更新!キャストが新シーズンに望むこと

14. 『クリミナル・マインド』JJとリードの関係についてA・J・クックが語る

15. 【ネタばれ】『シカゴ・ファイア』レギュラーキャスト、シーズン8で降板か

16. 『NCIS』『HAWAII FIVE-0』に続く、新たな捜査ドラマが米CBSで誕生!

17. 『クリミナル・マインド』スピンオフが誕生!ドキュメンタリーシリーズとして製作

『HAWAII FIVE-0』マクギャレット役アレックス・オローリン、背中の怪我が深刻だった...

19. またもや『グッド・ファイト』からメインキャストが降板!

20. 『NCIS』ポーリー・ペレットが女優業から引退?!意味深なツイートを投稿

いかがでしたか? 2021年も気になる海外ドラマ・スターに関する情報をお届けしてまいりますので、どうぞお楽しみに♪

Photo:『プリズン・ブレイク』(c)2017 Fox and its related entities. All rights reserved./『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(c)2019 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.