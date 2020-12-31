Âç³¢Æü¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥Á¥ó¥³¡£·³»ñ¶â20Ëü±ß¤ÇÄ©¤ó¤ÀÃË¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¤¬³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¾òÎã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¡£¼Â¤Ï¡¢Âç³¢Æü¤Ë¸Â¤ê¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¤Ç±Ä¶È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤ÎÃÏ°è¤È¤Ï»°½Å¸©¡£°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë½é·ØµÒ¤Ë¥È¥¤¥ì¤òÂß¤¹¤È¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÎã¤Ç¿¼Ìë±Ä¶È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸©Æâ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ï12·î31Æü¤ÎÄ«¤«¤éÇ¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç1·î1Æü¤ÎÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤Ç±Ä¶È¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³¹¥¤¤ä¥Ñ¥Á¥¹¥í¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ä¥Ñ¥Á¥¹¥í¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¡¢ËèÇ¯Á´¹ñ¤«¤éÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡12»þ´Ö¿çÌ²¤Ç»°½Å¸©Æþ¤ê
¡¡¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼ñÌ£¤Ç¥Ñ¥Á¥¹¥í¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶Ð¤á¤ë´Ý»³²íÍµ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦32ºÐ¡Ë¤â¡¢3Ç¯Á°¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë»°½Å¸©¤òË¬Ìä¡£¡Ö°ÊÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÅÙ¤ÏÍè¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÅ¾¶Ð¤Ç°¦ÃÎ¸©¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â²È¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æµ¢¾Ê¤ÎÍ½Äê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¹Ô¤¯¤Ã¤¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ä¹Ãú¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡¢Á°Æü¤Î12·î30Æü¤Ë¤ÏÁá¤á¤Ë¿²¤Æ12»þ´Ö¶á¤¤¿çÌ²¤ò¼è¤Ã¤Æ¤³¤ÎÆü¤ËÈ÷¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«Âð¤«¤é¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÍÆü»Ô¡£Ê£¿ô¤Î¥Û¡¼¥ë¤ò¤Ï¤·¤´¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»°½Å¸©Æâ¤Ç¤â1¡¦2¤òÁè¤¦¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë·ãÀï¶è¤òÁª¤ó¤À¤½¤¦¤À¡£
¢¡¥Û¡¼¥ë¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤Ï±Ä¶ÈÁ°¤«¤éÄ¹¤¤¹ÔÎó¤¬
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿ÃÏ¸µÍ¿ô¤ÎÂç·¿Å¹¤Ï¡¢Ä«9»þ¤Î³«Å¹30Ê¬Á°¤ËÃå¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æþ¸ý¤Ë¤ÏÄ¹¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö100¿Í°Ê¾å¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤â¼óÅÔ·÷¤ä´ØÀ¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹Åç¤äµÜ¾ë¡¢Ê¡²¬¤È¤¤¤Ã¤¿±óÊý¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤Ë¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Á´¹ñ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²þ¤á¤ÆÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤ÇÅ¹Æâ¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÄ¾¸å¤«¤éÂçº®»¨¡£ÌÜÅö¤Æ¤Îµ¡¼ï¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤ªµÒ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Å¬Åö¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÂæ¤ËºÂ¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢½Ð¤¿¤ê°û¤Þ¤ì¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¶â¤Ï¸«¤ë¸«¤ë¤¦¤Á¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ªÌÜÅö¤Æ¤À¤Ã¤¿Åö»þÂç¿Íµ¤¤ÎÇúÎö¥Ñ¥Á¥¹¥íµ¡¡Ø¥ß¥ê¥ª¥ó¥´¥Ã¥É¿À¡¹¤Î³®Àû¡Ù¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ºÂ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢Ã±È¯ÂçÅö¤¿¤ê¤ÈÂç¥Ï¥Þ¤ê¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤ÇÌë9»þ¤Î»þÅÀ¤Ç8Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÂçÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡°ì»þ¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹ÂçÏ¢¥Á¥ã¥ó¤ÇÉé¤±¤òÈÔ²ó¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä
¡ÖÂç³¢Æü¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È±Ä¶È¤ÇÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âµÒ¤¬Íè¤ë¤«¤é¤¢¤Þ¤ê½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¾ðÊó¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£°ì±þ¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ï·³»ñ¶â¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò²ò½ü¤·¤è¤¦¤ÈºâÉÛ¤Ë20Ëü±ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ëü»¥¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤µ¤¹¤¬¤Ë¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤Þ¤ÀÇ¯¤âÌÀ¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Þ¤ÀÅ±Âà¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤ò·ó¤Í¤ÆÆ±¤¸»ÍÆü»Ô»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ë°ÜÆ°¡£¤½¤³¤âÀßÃÖÂæ¿ô1000Âæ°Ê¾å¤ÎÂç·¿¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢¤¹¤ë¤È¾¡ÉéºÆ³«Áá¡¹ÂçÅö¤¿¤ê¤ò°ú¤¤¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¤³¤³¤Ç¤â¥ß¥ê¥ª¥ó¥´¥Ã¥É¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÄã5²ó¤ÎÂçÅö¤¿¤ê¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤ó¤È¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÂçÅö¤¿¤ê14²ó¤ÎÂçÏ¢¥Á¥ã¥ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âµÕÅ¾¤È¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å´¹¶â¤·¤ÆÉé¤±¤ò1Ëü±ß¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¹â¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¤µ¤é¤ËÍß¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿©»öµÙ·Æ¤ò¶´¤ó¤Ç3¸®ÌÜ¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ë°ÜÆ°¡£¤À¤¬¡¢Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£¸µÆüÁá¡¹¤Ëº£ÅÙ¤ÏÂç¥Ï¥Þ¤ê¤Ë¼¡¤°Âç¥Ï¥Þ¤ê¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢¡µÏ¿Åª¤ÊÂçÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡©
¡Ö1·î1Æü¤Î¤ªÃë¤´¤í¤Ë¤ÏÈÔ²ó¤·¤¿Ê¬¤ò¤¹¤Ã¤«¤ê»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÆÅÙ¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¸½¼Â¤Ï´Å¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¤ÇÂÇ¤Ä¤Î¤ò»ß¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ý»Ù¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹14Ëü7000±ß¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎòÂå¥ï¡¼¥¹¥È1°Ì¤È¤Ê¤ëºÇ°¤Î·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Éé¤±¤ë¤³¤È¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÂçÉé¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÄê¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£1·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¶â·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ä¹Ô¥í¡¼¥ó¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖÌëÃæ¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤À¤«¤é¤È»×¤Ã¤Æ¥ä¥á»þ¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¤Î¤¬ÇÔ°ø¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤È¤¤ÎÂçÉé¤±¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¡¢º£¤Ç¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¾¯¤·ÂÇ¤ÄÄøÅÙ¡£¥ì¡¼¥È¤Î°Â¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÍ·¤Ó¡¢5000±ß»È¤Ã¤Æ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÂç¿Í¤·¤¯°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥Ñ¥Á¥¹¥íÂç¾¡Éé¤Ï¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÎÉÝ¤µ¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤ë¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ãTEXT¡¿¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡ä¡Ú¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡Û
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÎ¹¹Ô¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò°·¤¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¹¥Êª¤Ï°ìÈÌÃË½÷¤Î¥¹¥«¥Ã¤ÈÏÃ¤ä¥È¥ó¥Ç¥â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£4Ç¯Á°¤«¤éÅìµþ¤ÈÃÏÊý¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤òËþµÊÃæ¡£