AirPods Maxを長時間装着していると内部に結露が生じる、とユーザーが写真を投稿しています。耳から発生する汗が閉じ込められ、金属製のイヤーカップで冷やされて結露になりやすいと考えられます。

ドナルド・フィルモン氏は、AirPods Maxを装着して長時間デスクに向かっていたところ、耳検出機能が動作しなくなっていることに気づき、内部を見るとドライバー部分に結露が発生していた、と写真をTwitterに投稿しています。







イヤーカップ内部に多くの水滴がついたAirPods Maxの写真を投稿したフィルモン氏は、AirPods Maxに耐水性がないことを知っており、湿気のない環境で使っていたそうです。水滴が乾いた後は耳検出機能は正常に動作したとのことです。







Redditには、同様の経験をしたという投稿も寄せられています。



So, uhh… my AirPods Max form condensation after extended use. They’ve never been used in any humid environment. The water gets inside the drivers and has caused ear detection problems. I’ve been wearing them inside sitting at a desk mainly, nothing crazy. Super concerning issue pic.twitter.com/0pWicvxLv9

— Donald Filimon (@donaldfilimon) December 27, 2020