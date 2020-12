『第62回 輝く!日本レコード大賞』(TBS系)が30日に放送され、LiSAの「炎」がレコード大賞に輝いた。

1959年からスタートし、62回目を数える2020年の本賞。全10組の優秀作品賞を受賞したアーティストの中から、「レコード大賞」に輝いたのはLiSA「炎」だった。

LiSAは発表の瞬間、手で顔を覆い、喜びをあらわに。「すごくうれしいです。ありがとうございます」とあいさつし、関係者やファンへの感謝の言葉を述べた。司会の安住紳一郎アナウンサーに「ロックバンドやって、そしてケンカしてお母さんと。家出してきたんですよね?」とこれまでの来歴を尋ねられたLiSAは「こんなところに立てる未来を全く想像せずに出てきました。皆さんと歩んできた先にこんな未来があって本当に幸せです。ありがとうございました」と改めて感謝の気持ちを語った。その後、あふれそうな涙を堪えつつ、伸びやかな歌声で受賞曲「炎」を披露、最後には深々と礼をした。

「第62回日本レコード大賞」優秀作品賞は以下の通り。

三浦大知「I’m Here」純烈「愛をください〜Don’t you cry〜」Little Glee Monster「足跡」瑛人「香水」乃木坂46「世界中の隣人よ」DISH//「猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜」AKB48「離れていても」氷川きよし「母」DA PUMP「Fantasista〜ファンタジスタ〜」LiSA「炎」