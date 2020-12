テスラ、年末3日間に納車のEVにFSDオプション90日無料権を付与

Tesla

テスラが、2020年最後の3日間にデリバリーされる電気自動車すべてに”Full Self Driving”オプションの90日間無料使用権を付けて提供しています。このオプションは通常なら1万ドル(約103万円)の追加料金でテスラのEVに装着できるもので、買い切りでなく月額制を導入する予定も明らかにされていますが、まだそれは利用できません。

FSDオプションには、Autopilotによる自動的な運転ナビゲーション、たとえばハイウェイでの自動追い越し、自動的な側道への進入、自動的な車線変更、自動駐車機能、駐車場出迎え機能(Summon)、信号機の自動認識といった機能が含まれます。

Electrekによれば、テスラは今四半期に18万1000台を超えるEVを納車しました。これは、直前の四半期に達成したばかりの記録をさらに4万台以上も上回っています。今回のFSD無償提供は、こうした好調な業績を記念した限定モデル的な扱いと言えそうです。また、テスラ車はオンラインで購入できるため、近くに販売店がある人なら、在庫のモデルを指定すれば(あと、必要な額のお金があれば)いまからでも年内納車は可能かもしれません。

All Tesla cars delivered in the final three days of the year will get three months of the Full Self-Driving option for free. Delivery & docs must be fully complete by midnight Dec 31st.- Elon Musk (@elonmusk) December 29, 2020