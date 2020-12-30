¡Ú¥Þ¡¼¥¯XÀ¸»º½ªÎ»¡Û¥»¥À¥ó¾ÃÌÇ¤Î½ø¾Ï¤À¤Ã¤¿¡©¡¡°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥Þ¡¼¥¯¶¡¡¡Ö3·»Äï¡×¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ìÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿ÇØ·Ê
¥Þ¡¼¥¯II¤Î¤ß¤¬¥Þ¡¼¥¯X¤È¤Ê¤ê¡¢£³·»Äï¤Ï¾ÃÌÇtext¡§Kouichi Kobuna¡Ê¾®Ê«¹¯°ì¡Ë
2019Ç¯¤ÎËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥È¥è¥¿¤Î¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¡¦¥»¥À¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥¯X¡£¤½¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë1968Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥³¥í¥Ê¡¦¥Þ¡¼¥¯II»þÂå¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤È51Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¥Þ¡¼¥¯II¼«ÂÎ¤âÅö½é¤Ï¥³¥í¥Ê¥Þ¡¼¥¯IIÌ¾µÁ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê¤«¤éÈ¯Å¸¤·¤¿¼Ö¼ï¤È¤·¤Æ¥³¥í¥Ê¤È¥¯¥é¥¦¥ó¤Î´Ö¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3ÂåÌÜÅÐ¾ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤¬¡¢4ÂåÌÜÅÐ¾ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¯¥ì¥¹¥¿¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·»Äï¼Ö¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢°Ê¹ß¡¢¥Þ¡¼¥¯II¤Ï3·»Äï¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£·»Äï¼Ö¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤Ï¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ë¡¢¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ï¤è¤ê¹âµé¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥È¥è¥¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢2000Ç¯10·î¤Ë¥Þ¡¼¥¯II¤¬¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤È¥¯¥ì¥¹¥¿¤Ï½¾Íè·¿¤¬·ÑÂ³ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢2001Ç¯6·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ¾¼Ö¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¡£3·»ÄïÂÎÀ©¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê·»Äï¼Ö¤È¤·¤Æ¡Ö¥ô¥§¥í¥Ã¥µ¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤¬
¤â¤È¤â¤È¥È¥è¥Ú¥Ã¥ÈÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¡¼¥¯II¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¡¼¥ÈÅ¹¡Ê¤Î¤Á¤Ë¥Í¥Ã¥ÄÅ¹¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤È¡¢¥Ó¥¹¥¿Å¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¥¹¥¿¤È¤¤¤¦É÷¤ËÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤´¤È¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ö¼ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Þ¡¼¥¯II¤¬¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÂ¾¤ÎÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ëÍÑ¤Î¿·µ¬¼Ö¼ï¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Þ¡¼¥¯II¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÌó9¥«·îÃÙ¤ì¤Ç¡¢¿··¿¥Þ¡¼¥¯II¤È¶¦ÄÌ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ò»ý¤Ä¥ô¥§¥í¥Ã¥µ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥»¥À¥ó¤Î²¦Æ»¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Î¥Þ¡¼¥¯II¤ËÂÐ¤·¥ô¥§¥í¥Ã¥µ¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼Ö¤é¤·¤«¤é¤ÌÍÅ±ð¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò»ý¤Á¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¥¤¥¿¥ê¥¢¼Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥è¥¿¡¦¥Þ¡¼¥¯II ¥È¥è¥¿
¤³¤Î¥ô¥§¥í¥Ã¥µ¤Ï¥¯¥ì¥¹¥¿¤È¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ö¼ï¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ó¥¹¥¿Å¹·ÏÎó¤Ç¤Î¤ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥ÄÅ¹¤Ç¼è¤ê°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï1998Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥ÈÅ¹¤«¤é¥Í¥Ã¥ÄÅ¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¼ã¼Ô¤ä½÷À¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥Ä¥¡¤ä¥¢¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥»¥À¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥ÄÅ¹¤Ë¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥ô¥§¥í¥Ã¥µ¤ÏÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¥Ó¥¹¥¿Å¹¤Ï2004Ç¯5·î¤Ë¥Í¥Ã¥ÄÅ¹¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ô¥§¥í¥Ã¥µ¤â¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯8¥«·î¤È¤¤¤¦Ã»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¼Ö¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥»¥À¥ó¿Íµ¤½Ì¾®¤ò¸«¿ø¤¨¤¿°ìËÜ²½¤À¤Ã¤¿¡©
·ë¶É¡¢·»Äï¼Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿9ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¯II¤Ï2004Ç¯10·î¤Þ¤ÇÀ¸»º¤¬Â³¤±¤é¤ì¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¸å·Ñ¼Ö¼ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯X¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±ÅÏ¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Þ¡¼¥¯X¤ÎÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ï¥Þ¡¼¥¯II»þÂå¤ÈÆ±ÍÍ¥È¥è¥Ú¥Ã¥ÈÅ¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥ÄÅ¹¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¼Â¤Ï¤³¤Î½éÂå¥Þ¡¼¥¯XÅÐ¾ì°Ê¹ß¡¢¥È¥è¥¿¤¬¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë¿·µ¬ÅêÆþ¤·¤¿¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹°Ê¾å¤Î¥»¥À¥ó¤Ï¡¢2009Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥»¥À¥ó¤Î¥µ¥¤¡ÊSAI¡Ë¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Î»þÅÀ¤Ç¥»¥À¥ó»Ô¾ì¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥È¥è¥¿¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Î¼Ö¼ïÁý²Ã¤ò»ß¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥È¥è¥¿¡¦¥Þ¡¼¥¯X ¥È¥è¥¿
¤½¤â¤½¤â¥³¥í¥Ê¤È¥¯¥é¥¦¥ó¤Î´Ö¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯II¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢ºÇ½ª·¿¤È¤Ê¤Ã¤¿9ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¦¥ó¤È¤ÎÉôÉÊ¶¦Í²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Þ¡¼¥¯X¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤â¸²Ãø²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Þ¡¼¥¯X¤È¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥¿¥Ö¥ë¤Ê¥¯¥é¥¦¥ó¤È¤¤¤¦À³¤ßÊ¬¤±¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¼«¿È¤â¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£Ï©Àþ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Çº¹ÊÌ²½¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¥È¥è¥¿¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤ëÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ëÀ©ÅÙ¤ÎÇÑ»ß¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥Þ¡¼¥¯II 3·»Äï¤ÎÇÑ»ß¤ÏÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ëÀ©ÅÙ¤ÎÇÑ»ß¤ò¥´¡¼¥ë¤È¤·¤¿Ä¹´ü·×²è¤Î°ì´Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡Ä¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£