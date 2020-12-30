¤Ê¤Ç¤·¤³¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿ÂçÌîÇ¦¤µ¤ó¡¡¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ï¡Ö»î¹Ôºø¸í¤ÎÏ¢Â³¡×
¡Ú¼èºà¤Î¥¦¥éÂ¦¡¡¸½¾ì¥Î¡¼¥È¡Û£²£°£°£¸Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò£´¶¯Æþ¤ê¤ËÆ³¤¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÂçÌîÇ¦¤µ¤ó¤¬£²£°Ç¯£²·î¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Á¡¢»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÎÏÇÉÂ·¤¤¤Î£±£±Ç¯¥É¥¤¥Ä½÷»Ò£×ÇÕ¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¯¸ÄÀ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¼èºà¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¾ï¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤È¤¤¤¦¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥¥ã¥é¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëºÙ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¤ä¥×¥ì¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë·×»»¤Ê¤É¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤É¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÌî¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯²¹¤á¤Æ¤¤¿¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£°úÂà²ñ¸«¤ÎÄ¾¸å¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¤½¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²÷¤¯°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤éÅìµþ¸ÞÎØ¤ËÎ×¤à¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÉ¾ÏÀ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¤½¤Î·×²è¤ÏÇò»æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ï£±¤«·î¤Ë£±²óÄøÅÙ¡¢¥³¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÌî¤µ¤ó¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ£É£Î£Á£Ã¿À¸Í¤ÎÅìµþ»ÙÉô¡Ö£É£Î£Á£ÃÅìµþ¡×¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î£×ÇÕÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢»³¶¿¤Î¤¾¤ß¤µ¤ó¡¢ÌðÌî¶¬»Ò¤µ¤ó¤â»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¸½ºß³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£Æ£×¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÌî¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Î»ØÆ³¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤è¤ê¤â¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¤Î¶½Ì£¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ö»ä¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤¦¤Ê¤º¤¯¤Î¤Ï¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ï¥¥ç¥È¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢»þÂå¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½ã¿è¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤Ïà½¬¤¤»öá¤Î°ì¤Ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¶¡¤¬¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¾Íè¤Î¿¦¶È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤â¤Ê¤ª¡¢»ØÆ³Ë¡¤Ï»î¹Ôºø¸í¤ÎÏ¢Â³¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ïº£¡¢ºÆ¤ÓÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤ë¤«¡¢°ì»þ´ü¤ÎÄãÌÂ´ü¤ËµÕÌá¤ê¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬°éÀ®¡£¤½¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦ÂçÌî¤µ¤ó¤Î³èÌö¤ò¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼Ã´Åö¡¦À¥Ã«¡¡¹¨¡Ë