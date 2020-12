＜コラム篇＞2020年海外ドラマNAVI掲載アクセスランキング

2020年は新型コロナウイルス(COVID-19)の影響により、普段より海外ドラマを見たという方も多いのではないでしょうか。そんな今年、海外ドラマNAVIで多く読まれたコラムは何でしょうか。さっそく振り返ってみましょう。

2020年海外ドラマNAVIに掲載されたコラム記事で、最も読まれたTOP20。

1.『クリミナル・マインド』15年間ありがとう!なぜそこまで愛されるの?なぜ愛されてるのに終了しちゃうの!?

ありがとう、そしてさようなら...!Dlifeが海外ドラマで果たした貢献まとめ

『クリミナル・マインド』ついに完結!降板したキャストは今?!

【ランキング】最悪のヴィランは?『ゲーム・オブ・スローンズ』極悪キャラクター

【ランキング】最も悲惨なのは?『ゲーム・オブ・スローンズ』薄幸キャラクター

人気海外ドラマで活躍する日本人俳優6人+番外編

『24』『NCIS』『ハンドメイズ・テイル』『スーパーガール』...共演がきっかけで結婚!今も幸せ♡な海外ドラマスター

【まとめ】2020年に終了するTVシリーズ21選

あの人が実は推理小説家に!『名探偵ポワロ』キャストのその後

『エレメンタリー』シャーロック&ワトソンのコンビがパーフェクトだと思う10の理由

11. 『スーパーナチュラル』終了後、キャストたちの動向は?

『グッド・ワイフ』出演キャストはここで会える!出演作品まとめ

「デンゼル・ワシントンの息子」以上の存在へ。30歳で俳優に転向した『TENET テネット』ジョン・デヴィッド・ワシントン

『バチェラー』だけじゃない!海外の恋愛リアリティ番組をドロドロ具合で勝手に格付け

【FBIドラマ】『クリミナル・マインド』『マインドハンター』『ツイン・ピークス』...タイプ別おすすめはこれだ!

16. 『リベンジ』『スーパーナチュラル』『ゴッサム』...現実でも付き合っていた!そして今も幸せ♡な海外ドラマスター

17. この謎が解けるか!? アガサ・クリスティー、ホームズファンに贈る極上ミステリードラマ13選

18. 人気海外ドラマで描かれる、泥沼にハマる女たち4選

19. 姉妹&おいたんだけじゃない!『フラーハウス』に再登場した『フルハウス』キャスト10人

20. 涙腺崩壊!? Netflixで見れる「家族の絆」トップ10! 1位はファイナルを迎えた伝説のドラマ

いかがでしたか? 過去作の見逃しや、気になる作品がある方は、年末年始にどっぷりつかってみてはいかがでしょうか。2021年も海外ドラマNAVIでは、作品・俳優の魅力をお伝えすべく、様々な切り口で紹介していきますのでどうぞお楽しみに!

Photo:『クリミナル・マインド』© 2004 Touchstone Television. All rights reserved./『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』(C) Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved