ライター＆編集部による2020年本当に面白かった海外ドラマ総括【後編】

先日お届けした2020年まとめ企画の後編! ライターと編集部スタッフが選ぶ本当に面白かった海外ドラマ。皆さんのお気に入りは入っていたでしょうか? 年末年始に見始めるドラマの候補にしてもらえたらうれしいです。

全18作品のうち、【後編】では8作品をご紹介します。

ライター Erina Austen が選んだ2020年のベストは...

■一気見できる! 7話完結の本作は大作映画を上回る最高傑作!『クイーンズ・ギャンビット』

赤毛に大きな目の主人公ベスとチェス。一見どういう内容なのか想像ができない本作だが、簡単にいうと、1960年代の保守的なケンタッキーを舞台に、孤児だった少女があることでチェスの才能を開花させ、その道にのめり込むというストーリー。

だが本作は天才児のサクセスストーリーではない。孤児であること、あの時代に男性社会のチェスを女性が極めること、大人や友人との繋がり方が分からない青春時代のこと、そんな光と影のある人生を進んでいくベスの成長が時系列を追って見事に描かれている。

チェスの知識はもちろんゼロで全く問題ない。驚くのは、新鋭の主演女優アニャ=テイラーの演技力。仕草と表情で同じ顔なのに14、5歳にも見えるし20代にも見える。メキシコ、パリ、ソ連と当時の各国の様子やファッションなど映像美も素晴らしい。そして静かな物語を盛り上げるのは、サントラだ。特に最終話の最後にかけて、TVの音量をあげて最高潮に盛り上がって見て欲しい。映画だと短すぎる、20話のドラマだと長すぎる。話数、時代の移り変わり、演技、チェスを題材にしつつも描いていることはむしろそこではないある女性の人生、そして極上のオーケストラ演奏と全てが歯車にはまり完璧に計算し尽くされている最高傑作。ここにたどり着くための6話だったのか!という最終話のシーンを見届けたらきっと涙することだろう。

■童顔なのに最強! 誰にも止められない少女ハンナのアクション必見『ハンナ 〜殺人兵器になった少女〜』

2011年の映画『ハンナ』のドラマ版である本作は、森の中で育ったハンナがCIAに追いかけられながらも自分の生い立ちを知り立ち向かっていくサクションサスペンス。

今年シーズン2が配信されたが、やはり注目すべきはハンナを演じるエズメ・クリード=マイルズ。ハンナ同様、10代でこの作品に抜擢された彼女の強烈なアクションと冷酷な演技は、ベテランアクション俳優もしのぐレベル。しかも顔が童顔で小柄な上、一見とても可愛らしいのに、まさに"殺人兵器"そのもの。またシーズン2ではストーリー展開がガラッと変わるところも意外性たっぷりで、ハラハラする。そして天涯孤独だったハンナが、友情、愛情を少し理解するようになる部分も描かれますます応援したくなる。

共演者も、『THE KILLING』のミレイユ・イーノス、『オルタード・カーボン』のジョエル・キナマン、『ベスト・フレンズ・ウェディング』のダーモット・マローニーと大物揃い。シーズン3への更新も決まっている本作。ハンナの秘密、国家の陰謀と戦い、人間心理という正統派サスペンスを満喫したい方におすすめだ。

ライター 豹坂@櫻井宏充が選んだ2020年のベストは...

■さらばホームズ&ワトソン! 最高の名コンビが魅せる最高で最後の活躍!!『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』ファイナル・シーズン

ホームズとワトソンが現代のNYで難事件に挑み、しかもワトソンの性別を女性に変更するという大胆なアレンジで人気シリーズとなったスタイリッシュな痛快犯罪ミステリーがついにシーズン7で完結!

シーズン6のラストでロンドンにて探偵業を営むこととなったホームズとワトソン。しかし、NYで起きた事件がきっかけで、二人はNYの地へと戻ることに...。今シーズンでは、ホームズ&ワトソンの二人と、グレッグソン警部との前シーズンで残った遺恨の決着や、ベル刑事との顛末、ホームズの父・モーランドの衝撃展開、キティらなつかし面々も再登場と見どころも盛りだくさん。シーズン・エピソードとしても、原作小説からのモチーフとなる「ライヘンバッハ」なる新キャラクターの登場や、あのモリアーティの暗躍など注目の展開が待っている。また、シーズン全体が一つのエピローグとなっている感もあり、感慨もひとしおだ。

最高の名コンビが7年間の果てにたどり着いたラストシーンは、BGMも相まって、ファイナルまで見てきて本当に良かったときっと感動するはず。字幕版だけでなく、吹替キャスト陣の名演により作り上げられた吹替版ともども、年末年始のまとまった時間に全シーズンを振り返ってみたくなるファイナル・シーズンとなっている。

■マイクおかえり! スタイリッシュ・リーガルドラマがついにフィナーレを飾る『SUITS/スーツ』ファイナル・シーズン

『エレメンタリー』だけでなく、今年もいくつかの人気シリーズがファイナルを迎えることになったが、シーズン9でフィナーレを飾った『SUITS/スーツ』もその一つ。メインキャストのメーガン・マークルがイギリス王室のヘンリー王子と結婚したことや、織田裕二&中島裕翔による日本版もシーズン2が放送されるなど何かと話題となった本作。NYの法律事務所を舞台に、スゴ腕弁護士ハーヴィーと脅威の記憶力を持つ青年マイクらクールな弁護士たちが、様々な訴訟やトラブルに立ち向かっていくスタイリッシュ・リーガル・サクセスストーリー。

ファイナル・シーズンでは事務所が最大の危機となり、ハーヴィーたちは大きな決断を迫られていく。その中で、ハーヴィーとドナとの関係はどうなるのか? ルイスたち一癖も二癖もある登場人物の行く末は? そして、シーズン7にて降板したマイクもゲスト出演としてカムバックと、まさにファイナルにふさわしい仕上がりとなっている。WOWOW版では次回予告まで楽しませてくれた吹替キャストの息の合った吹替版も合わせて、こちらも『エレメンタリー』と同じく年末年始のまとまった時間に配信やレンタルで全シーズンのイッキ見をオススメしたい。

ライター Ai Onoが選んだ2020年のベストは...

■女性刑事たちのバディドラマ『LA's FINEST/ロサンゼルス捜査官』

1995年に公開されたウィル・スミス×マーティン・ローレンス主演のアクション映画『バッドボーイズ』、そして2003年に公開された続編『バッドボーイズ2バッド』のスピンオフとなるTVシリーズ。マーティン演じるマーカスの妹シド役で第2作目に出演していたガブリエル・ユニオンがシリーズを引き継ぎ、ジェシカ・アルバとタッグを組んで女性刑事たちのバディドラマが誕生した。

論理的なナンシー(ジェシカ)と奔放なシドという性格も生き方も対極な二人が、個々の過去や問題と向き合いながらも正義を貫き、犯罪者を追い詰めていく様が、テンポ良くエネルギッシュに描かれている。

刑事ドラマ、犯罪捜査ドラマはTVシリーズにおいては定番のジャンルであり、女性が主人公になることも珍しいことではないが、女性刑事同士がバディを組むという設定のアクションドラマは、実はあまりない。近年は、ハリウッドでも多様性が求められており、女性の権利獲得・地位向上を訴える声も上がり続けているが、アフリカ系とラテン系にルーツを持つパワフルな女性コンビが悪に立ち向かう姿が、今後のTV製作に影響を与えてくれることにも期待したい。

■フィクサーとなったジェシカが闇に包まれた市政をぶった切る!『SUITS:ジェシカ・ピアソン』

日本でもリメイク版が製作され話題を呼んだ、大ヒットリーガルドラマ『SUITS/スーツ』。その舞台となる法律事務所の所長だったジェシカ・ピアソン(ジーナ・トーレス)を主人公にしたスピンオフドラマ。

本家では、一癖も二癖もある弁護士たちをその手腕でまとめながら、時に壮絶な派閥争いに身を投じていたジェシカ。スピンオフでは、弁護士資格を失ってしまった彼女が、宿敵であったシカゴ市長のフィクサーとしてオファーを受け、闇に包まれた市政をぶった切っていく。

ジェシカを筆頭に、市の代理人を務めるケリー(ベサニー・ジョイ・レンツ)や、ジェシカの秘書に抜擢されたヨリ(イザベル・アライザ)、そしてジェシカの従姉妹で看護師のアンジェラ(シャンテル・ライリー)など、頭脳と情熱で闘う女性たちの活躍が本作の醍醐味。男社会や権力に怯むことなく仕事をこなす彼女たちが、孤独さに心折れそうになりながらも自分の信念のために、そして大切な人のために働く姿は、同世代の女性の心を打つのではないだろうか。

編集部Mocoが選んだ2020年のベストは...

■理想の母親像に正解なんてない!『リトル・ファイアー 〜彼女たちの秘密』

1990年代の米オハイオ州を舞台に、高級住宅街に暮らす兼業主婦エレナと、貧困層のアフリカ系シングルマザー、ミアという、二人の対照的な母親たちの過去をたどりながら、その母娘関係をセンセーショナルに描きだす全8話のサスペンスドラマ。本作一番の見どころは、リース・ウィザースプーン(『スキャンダル 託された秘密』)という2大女優の共演だろう。

リース演じるエレナは、豪邸で家族5人何不自由なく暮らす家庭の兼業主婦。ボランティア精神にあふれ、自身を博愛主義者だと信じて止まない彼女の前に現れるのが、ケリー扮する謎めいた、アーティストでシングルマザーのミアとその娘。彼らに出会ったことをきっかけに、完璧に見えていたエレナの生活が音を立てて崩れていく――。

親切の押し売りをすることで自分の存在感を家庭の内外でアピールするエレナと、他人からの善意を素直に受け取れない気難しい女性ミア。二人の女性の現在を作っている過去の出来事を振り返りながら物語は進んでいく。人種差別や格差問題という大きなテーマを扱いながら、夫婦、親子間で起こるすれ違いや、結婚や出産で諦めたキャリアへの揺れ動く想いなどをリースとケリーが繊細に演じている。観た後に、「良い母親とは」「モラルとは」「家族とは」という問いに、正解なんてないのだと気づかされる。そして何より、リースとケリー二人の共演が見られるなんて、見逃せない贅沢なドラマだ!

■ハラハラドキドキの連続なのに笑いも止まらない『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』シーズン2

Netflixの『デッド・トゥ・ミー』は2019年にシーズン1が、2020年にシーズン2がリリースとなったダークコメディ。夫を事故で亡くした、キャリアウーマンでキツイ性格の二児の母ジェンと、人懐っこくて、頼まれるとNOと言えない性格のジュディ。そんな正反対の性格の二人はシーズン1で大親友となり、ジュディが抱える大きな秘密をジェンに打ち明けて幕を閉じた。今年配信開始したシーズン2では、何と更なる秘密を二人で共有することになる。

罪の意識に苛まれながらも前に進もうと団結する二人だが、抱える秘密が大きすぎてどんどん沼に落ちていく...。二人の家族をはじめとする魅力的なキャラクターの登場や、予測できない展開の連続は、ハラハラドキドキだけでなく笑いも止まらない。特にジュディが口を開けば開くほど事態が悪化し、考え得る最悪の事態へと突き進んでいく今シーズンは、見始めたらきっと10話イッキ見してしまうに違いない! クリフハンガーで終わるシーズン2は、ファイナルとなるシーズン3への更新が決定している。こちらも楽しみ待ちたい。

Photo:

Netflixオリジナルシリーズ『クイーンズ・ギャンビット』は独占配信中

©PHIL BRAY/NETFLIX

Amazon Prime Video『ハンナ 〜殺人兵器になった少女〜』

『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』ファイナル・シーズン

TM & © 2020 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc.

『SUITS/スーツ』ファイナル・シーズン

© 2019 Open 4 Business Productions, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

『LA's FINEST/ロサンゼルス捜査官』© 2019 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

『SUITS:ジェシカ・ピアソン』(c) 2018 Universal Cable Productions, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

Amazon Prime Video『リトル・ファイアー 〜彼女たちの秘密』

Netflixオリジナルシリーズ『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』シーズン1〜2は独占配信中©Saeed Adyani / Netflix