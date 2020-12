5人の子のパパ『NCIS：LA』クリス・オドネル、家族との時間を作るうえで意識していること

大人気犯罪捜査ドラマ『NCIS:LA〜極秘潜入捜査班』で12シーズンにわたり主人公G・カレンを演じているクリス・オドネルは、実生活では5人の子どもの父親。そんな彼が、多忙な日々の中で家族との時間を作るためにしていることとは? 米ShowbizCheatSheetが伝えた。

「12年前に、シリーズが12年も続くと分かっていたら、それはとても嬉しいけど、可能なことだとは信じなかっただろうね」とトーク番組『Live! with Kelly and Ryan(原題)』で話したクリス。

「素晴らしいことだ」と続け、「僕らは家族のように結束している。このシリーズが始まった時に、最初のiPhoneが発売されたんだ。それから僕らの番組と同じように、毎年秋、9月か10月にiPhoneの新製品がリリースされている。毎年少しずつ改良されているよね。常に色々なところを調整して、僕らも力強く進み続けているよ」

キャスト・クルーと絆を築いて順調に仕事を積み上げていく中で、それでもクリスは何よりも大切なものは家族であると、米The Better Showのインタビューで話している。「優先順位の問題なんだ。家族は最優先にしなければいけない」

「そこそこの腕前のゴルファーだったが、今は恐ろしいね。(ゴルフの腕前が落ちたのは)仕事と子どもたちのおかげだ。ゴルフは後回しになったんだ。家族を傍へ追いやるつもりは全くないよ」と冗談を交えて明かしていた。

また、新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックの影響については、「子どもたちが学校からまっすぐ帰るようになった。5人の子ども全員が家にいるんだ」と家族が揃えることには感謝したいとした一方で、「大学生の子どもがずっと両親と一緒にいるというのは自然なことではないことにも気付いたよ」とコメント。

「(「大学生の子どもと一緒にいるのは虎と暮らすようなものですよね」と言われると)その通り。誰もが自分のスペースを必要としている。親が4年間子どもを離れた学校へ送るのにはそれなりの理由があるんだ」と年頃の子を持つ親の苦労をにじませた。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS:LA〜極秘潜入捜査班』よりクリス・オドネル

(c) 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

『NCIS:LA〜極秘潜入捜査班』よりクリス・オドネル

(c) 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.