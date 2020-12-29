【ゆく年くる年プレゼント】アンケートに答えてゲットしよう♪ 憧れの海外ドラマ・映画グッズが抽選で30名様に当たる！
今年も残すところあとわずか。【海外ドラマNAVI】読者に感謝の思いを込めて、編集部が現地で入手したグッズや、レアアイテムをを大放出！ アンケートに答えてくれた応募者の方から、抽選で30名様にプレゼントします。応募要項は以下の通りとなります。
【応募期間】2020年12月29日（火）〜2021年1月4日（月）23：59まで
【応募方法】下記の「応募する」ボタンから必要事項記入の上、ご応募ください。
【プレゼント内容】
No.1 映画『プーと大人になった僕』
キャップ（フリーサイズ）＋スケッチブック＋キーホルダー...1名様
No.2 Disney MICKEY×Orobiancoコラボグッズ
Orobianco L'unique ボールペン（赤・黒・シャープペンシル）...1名様
No.3 『ゲーム・オブ・スローンズ』グッズA
Tシャツ＋缶バッジセット＋ポストカード...1名様
No.4 『ゲーム・オブ・スローンズ』グッズB
プレミアムノートブック＋缶バッジセット＋ポストカード＋クリアファイル...1名様
No.5 『ゲーム・オブ・スローンズ』グッズC
プレミアムノートブック＋缶バッジセット＋ポストカード＋フィギュア（イグリット）...1名様
No.6 マーベル・グッズA
映画『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』プレスシート＋映画『アベンジャーズ』コースターセット＋缶バッジ＋『アントマン』スタッドシール...1名様
No.7 マーベル・グッズB
映画『アベンジャーズ / インフィニティ・ウォー』プレスシート＋『エージェント・オブ・シールド』ノートブック＋マーベルカード...1名様
No.8 マーベル・グッズC
映画『ブラックパンサー』Tシャツ（サイズS・黒）＋ポーチ...1名様
No.9 『SUPERNATURAL／スーパーナチュラル』
マルチクロスクリーナー（ディーン／サム）...2名様
※絵柄はお選びいただけません。
No.10 『SUPERNATURAL／スーパーナチュラル』
ロゴ入りトートバッグ（黒）...1名様
No.11 FOXチャンネルグッズセット
『ダックテイル』ノートブック＋『ザ・シンプソンズ』メモ帳（鉛筆付）...1名様
No.12 『BATWOMAN／バットウーマン』
コスプレセット（マスク・ウィッグ）...1名様
No.13 『ビカミング・ア・ゴッド』
キルステン・ダンスト プリント入りトートバッグ...3名様
No.14 ターミネーターセット
『ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ』DVDコレクターズ・ボックス＜シーズン1・2＞（未公開シーン集付き）＋映画『ターミネーター：ニュー・フェイト』クリアファイル...1名様
No.15 『シカゴ・ファイア』
テイラー・キニーさん直筆サイン入りプレスシート...1名様
No.16 『ザ・フォロイング』
DVDコンプリートBOX＜シーズン1＞（初回限定ボーナスディスク・映像特典・オリジナルブックレット付）＋山路和弘さん（ライアン・ハーディ）、佐古真弓さん（エマ・ヒル）直筆サイン入りプレスシート...1名様
No.17 『ウォーキング・デッド』
クリアファイル...1名様
No.18 『メンタリスト』
DVDBOX＜ファースト・シーズン＞...1名様
No.19 『ザ・クラウン』
DVDコンプリートBOX＜シーズン1＞（映像特典付き）...1名様
No.20 映画『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』
ブルーレイ・DVD（初回限定仕様： "光"と"闇"アウターケース付き）...1名様
No.21 『トゥルーブラッド』
ブルーレイコンプリートBOX＜シーズン1＞（映像特典・オリジナルブックレット付）...1名様
No.22 『ALCATRAZ／アルカトラズ』
ブルーレイコンプリートBOX＜シーズン1＞（映像特典付き）...1名様
No.23 映画『メン・イン・ブラック2』
DVD（映像・音声特典付）...1名様
No.24 『コバート・アフェア』
クリストファー・ゴーラムさん＆センディル・ラママーシーさんサイン入りプレスカード...2名様
No.25 『エレメンタリー ホームズ＆ワトソン in NY』
三木眞一郎さん（シャーロック・ホームズ）、田中敦子さん（ジョーン・ワトソン）直筆サイン入りプレスシート...1名様
No.26 『リベンジ』
三木眞一郎さん（ノーラン・ロス）、山像かおりさん（ヴィクトリア・グレイソン）、綱島郷太郎さん（ジャック・ポーター）直筆サイン入りプレスシート...1名様
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※注意事項をよくお読みいただき、同意の上ご応募ください。
※当選発表方法は、賞品の発送をもって代えさせて頂きます。
（海外ドラマNAVI）
Photo:『プーと大人になった僕』(c)2020 Disney／『ゲーム・オブ・スローンズ』(c)2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.／『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』『ブラックパンサー』(c)2020 MARVEL／『エージェント・オブ・シールド』(c) 2020 MARVEL & ABC Studios／『BATWOMAN／バットウーマン＜シーズン1＞』BATWOMAN(TM) and related characters and elements are and trademarks of DC Comics. (c) 2020 Warner Bros. Entertainment All rights reserved.／『ザ・フォロイング』『SUPERNATURAL／スーパーナチュラル』(c)Warner Bros. Entertainment Inc.