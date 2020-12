【ゆく年くる年プレゼント】アンケートに答えてゲットしよう♪ 憧れの海外ドラマ・映画グッズが抽選で30名様に当たる！

今年も残すところあとわずか。【海外ドラマNAVI】読者に感謝の思いを込めて、編集部が現地で入手したグッズや、レアアイテムをを大放出! アンケートに答えてくれた応募者の方から、抽選で30名様にプレゼントします。応募要項は以下の通りとなります。

【応募期間】2020年12月29日(火)〜2021年1月4日(月)23:59まで

【応募方法】下記の「応募する」ボタンから必要事項記入の上、ご応募ください。

【プレゼント内容】

No.1 映画『プーと大人になった僕』

キャップ(フリーサイズ)+スケッチブック+キーホルダー...1名様

No.2 Disney MICKEY×Orobiancoコラボグッズ

Orobianco L'unique ボールペン(赤・黒・シャープペンシル)...1名様

No.3 『ゲーム・オブ・スローンズ』グッズA

Tシャツ+缶バッジセット+ポストカード...1名様

No.4 『ゲーム・オブ・スローンズ』グッズB

プレミアムノートブック+缶バッジセット+ポストカード+クリアファイル...1名様

No.5 『ゲーム・オブ・スローンズ』グッズC

プレミアムノートブック+缶バッジセット+ポストカード+フィギュア(イグリット)...1名様

No.6 マーベル・グッズA

映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』プレスシート+映画『アベンジャーズ』コースターセット+缶バッジ+『アントマン』スタッドシール...1名様

No.7 マーベル・グッズB

映画『アベンジャーズ / インフィニティ・ウォー』プレスシート+『エージェント・オブ・シールド』ノートブック+マーベルカード...1名様

No.8 マーベル・グッズC

映画『ブラックパンサー』Tシャツ(サイズS・黒)+ポーチ...1名様

No.9 『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』

マルチクロスクリーナー(ディーン/サム)...2名様

※絵柄はお選びいただけません。

No.10 『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』

ロゴ入りトートバッグ(黒)...1名様

No.11 FOXチャンネルグッズセット

『ダックテイル』ノートブック+『ザ・シンプソンズ』メモ帳(鉛筆付)...1名様

No.12 『BATWOMAN/バットウーマン』

コスプレセット(マスク・ウィッグ)...1名様

No.13 『ビカミング・ア・ゴッド』

キルステン・ダンスト プリント入りトートバッグ...3名様

No.14 ターミネーターセット

『ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ』DVDコレクターズ・ボックス<シーズン1・2>(未公開シーン集付き)+映画『ターミネーター:ニュー・フェイト』クリアファイル...1名様

No.15 『シカゴ・ファイア』

テイラー・キニーさん直筆サイン入りプレスシート...1名様

No.16 『ザ・フォロイング』

DVDコンプリートBOX<シーズン1>(初回限定ボーナスディスク・映像特典・オリジナルブックレット付)+山路和弘さん(ライアン・ハーディ)、佐古真弓さん(エマ・ヒル)直筆サイン入りプレスシート...1名様

No.17 『ウォーキング・デッド』

クリアファイル...1名様

No.18 『メンタリスト』

DVDBOX<ファースト・シーズン>...1名様

No.19 『ザ・クラウン』

DVDコンプリートBOX<シーズン1>(映像特典付き)...1名様

No.20 映画『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』

ブルーレイ・DVD(初回限定仕様: "光"と"闇"アウターケース付き)...1名様

No.21 『トゥルーブラッド』

ブルーレイコンプリートBOX<シーズン1>(映像特典・オリジナルブックレット付)...1名様

No.22 『ALCATRAZ/アルカトラズ』

ブルーレイコンプリートBOX<シーズン1>(映像特典付き)...1名様

No.23 映画『メン・イン・ブラック2』

DVD(映像・音声特典付)...1名様

No.24 『コバート・アフェア』

クリストファー・ゴーラムさん&センディル・ラママーシーさんサイン入りプレスカード...2名様

No.25 『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』

三木眞一郎さん(シャーロック・ホームズ)、田中敦子さん(ジョーン・ワトソン)直筆サイン入りプレスシート...1名様

No.26 『リベンジ』

三木眞一郎さん(ノーラン・ロス)、山像かおりさん(ヴィクトリア・グレイソン)、綱島郷太郎さん(ジャック・ポーター)直筆サイン入りプレスシート...1名様

