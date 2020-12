ゲーム配信プラットフォームSteamにて毎年恒例のウィンターセールが開催されています。ウインターセールは他のセールに比べて大規模なものとなっており、今年発売されたタイトルから、有名ゲーム、話題となったインディーゲームまで、多くのタイトルが割引の対象となっています。また、毎回恒例のSTEAMアワードの最終投票が行なわれているほなど、各種イベントも行なわれているので、気になる方はチェックしてみてください。

さて、年末休暇を共に過ごすゲームをここで購入するという人も多いでしょう。そこで今回は本セールの中でも筆者のオススメのタイトルを紹介したいと思います。尚、ウィンターセール2020は日本時間2021年1月6日3時まで開催されています。記事内の太文字をクリックするとSteamのサイトに飛びます。

関連リンク Steam

アワードではゲームオブザイヤーに加え、様々なカテゴリーでの投票も実施されています。

まず紹介したいのが有名タイトル。今年発売されたゲームではバイオ2に続いてリメイクされた「BIOHAZARD RE:3」(50%オフ、995円)とFPSジャンルの中でも代表的なシリーズ「DOOM」の最新作である「DOOM Eternal」(67%オフ、2843円)、幻想的な世界観が魅力的なメトロイドヴァニア「Ori and the Will of the Wisps」(50%オフ、1566円)が注目です。

特に「DOOM Eternal」はハードでクラシックなアクションFPSで、近年流行しているバトロワ系などとは全く違う位置づけのシューターゲームなので、シリーズを知らない人にこそプレイして欲しいタイトルです。

DOOM Eternalではドゥームスレイヤーとデーモンとの戦いが描かれます。