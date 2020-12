国民的人気漫画『ONE PIECE(ワンピース)』(作者・尾田栄一郎が、来年1月4日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』(集英社)5・6合併号にて連載1000話に到達することを記念して、『ONE PIECE 1000LOGS』(ワンピースサウザンドログズ)と題したキャンペーン企画が続々とスタートすることが発表された。

【写真】鬼滅の刃は「スゴかった」 人気&面白さに驚いた『ワンピース』作者

その企画の一環として、漫画誌アプリ『少年ジャンプ+』と総合電子書店『ゼブラック』で、28日から2021年1月11日の期間、コミックス第1巻から71巻までを無料で読める施策を実施する。

『ONE PIECE』史上最大規模の無料公開企画で、ルフィたち麦わらの一味の冒険がはじまった東の海(イーストブルー)編から、アラバスタ編・空島編・ウォーターセブン編・スリラーバーク編・シャボンディ編・インペルダウン編・マリンフォード編・魚人島編・パンクハザード編・ドレスローザ編の冒頭までを一挙に振り返ることができる。

『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした少年漫画で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリーとなっている。

その人気はすごく、2010年3月4日に発売されたコミックス第57巻の初版発行部数300万部は、日本出版史上最高初版発行部数を記録し、12年8月3日発売の67巻は自己記録を更新する初版405万部の刊行。世界中で愛されている作品で、最も多く発行された単一作者によるコミックシリーズ「The most copies published for the same comic book series by a single author」としてギネス世界記録に認定されており、20年4月3日発売の96巻までで全世界の累計発行部数は4億7000万部を突破している。なお、テレビアニメが来年秋ごろに放送1000回を突破、コミックス第100巻が発売される予定で、2021年は“ワンピース”一色の年になる。■『ONE PIECE』無料公開範囲

・東の海編(1〜12巻)

・アラバスタ編(13〜23巻)

・空島編 (24〜32巻)

・ウォーターセブン編(33〜45巻)

・スリラーバーク編〜シャボンディ編(46〜53巻)

・インペルダウン編〜マリンフォード編(54〜61巻)

・魚人島編〜パンクハザード編(62〜70巻)

・ドレスローザ編冒頭(71巻)