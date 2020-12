密輸、テロ、禁断のロマンス！クライム・アクション『TRACKERS／追跡者たち』特別映像

現在、Amazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネルEXDRAMA&CLASSICS-」で独占配信中の『TRACKERS/追跡者たち』。世界的ベストセラー「追跡者たち」をドラマ化し、南アフリカで大ヒットを記録した本作より、監督・キャストがそれぞれのキャラクター像や

予測のつかないストーリー展開を語る特別映像が到着した。

「流血のサファリ」などで知られる南アフリカのサスペンス小説家デオン・メイヤーの世界的ベストセラー「追跡者たち」をベースにした本作は、南アフリカの有料チャンネルM-Netとドイツの公共放送局ZDF、アメリカのネットワークCinemaxが共同製作。ローカルによるリアルな世界観にこだわり、撮影クルーの80パーセントを南アフリカ人が占め、メインのキャストにほぼ全員同国出身の俳優を起用した。2019年10月に放送が開始した南アフリカでは大ヒットを記録し、初回視聴率はあの『ゲーム・オブ・スローンズ』を超え、19年の同局最高視聴率をマーク。

前年の大きなミスによって閉鎖の危機に瀕している南アフリカの諜報機関PBIは、アルカイダが地元テロ組織と共謀し、ケープタウンに武器を密輸して大規模テロを実行しようとしているという情報を得る。ボディガードのレンマー(ジェームズ・グレイシー『ブルー・ダイヤモンド』)は、ある大きな代物の密輸の護衛を頼まれる。横暴な夫と息子を残し、家を出た主婦のミラ(ローランダ・マライス『CHARLIE JADE チャーリー・ジェイド』)はリサーチャーとしてPBIで働き始めるが、一瞬の判断ミスが禁断のロマンスに発展し大きなトラブルに巻き込まれるPBIの捜査が進むうち、これらすべてが結びつき、ある一つの陰謀へと導かれていく...。

到着した映像でまず触れられるのは、本作の内容だ。監督のユーリ・カホーネンは「作品タイトルが示しているように限られた情報を元に誰もが何かを追跡する。それを描きだしている」と、スタート。その後も監督とキャスト(テロ組織リーダーのオスマンを演じるブレンド・ダニエルズ、夫の虐待から逃れ、専業主婦からPBIで働くことになったミラを演じたローランダ・マライスら)によるキャラクターの簡単な説明もあるため、見る前の予習としても完璧だ。また、この特別映像に組み込まれた本編映像の一部を見るだけでも、本作のスケールの大きさがうかがえるだろう。

『TRACKERS/追跡者たち』(全6話)はスターチャンネルEXで独占配信中、映画専門サービス「BS10 スターチャンネル」でも1月3日(日)に第1話先行無料放送、1月8日(金)より毎週金曜23時独占日本初放送。(海外ドラマNAVI)

Photo:『TRACKERS/追跡者たち』© 2020 Home Box Office, Inc. all rights reserved. Cinemax and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.