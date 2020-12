IMDbが発表！2020年最も人気の海外ドラマ、ドキュメンタリー、リアリティショー30選

世界で最も利用されている映画、TV、俳優、エピソード名、放送日などに関する情報のオンラインデータベースIMDbが、ドラマシリーズ、ドキュメンタリー、リアリティショーの3ジャンルにおける、2020年に最も検索された番組のTop10を発表した。同サービスは月間2億人以上が利用しており、実際のページビューに基づいてこのランキングが作成されている。

2020年のIMDbランキングは以下の通り。

ドラマシリーズTop10

1.『The Boys/ザ・ボーイズ』(Amazon Prime Video)

2.『ペーパー・ハウス』(Netflix)

3.『DARK ダーク』(Netflix)

4.『オザークへようこそ』(Netflix)

5.『マンダロリアン』(Disney+)

6.『クイーンズ・ギャンビット』(Netflix)

7.『アンブレラ・アカデミー』(Netflix)

8.『ウエストワールド』(HBO)

9.『ウィッチャー』(Netflix)

10.『ザ・クラウン』(Netflix)

ドキュメンタリーTop10

1.『タイガーキング:ブリーダーは虎より強者?!』(Netflix)

2.『マイケル・ジョーダン:ラストダンス』(Netflix)

3.『猫イジメに断固NO!虐待動画の犯人を追え』(Netflix)

4.『The Vow』(HBO)

5.『ジェフリー・エプスタイン:権力と背徳の億万長者』(Netflix)

6.『I'll Be Gone in the Dark』(HBO)

7.『ザック・エフロンが旅する明日の地球』(Netflix)

8.『McMillions』(HBO)

9.『パンデミック −知られざるインフルエンザの脅威―』(Netflix)

10.『ガブリエル事件 −奪われた小さな命―』(Netflix)

リアリティショーTop10

1.『ザ・ジレンマ:もうガマンできない?!』(Netflix)

2.『セリング・サンセット〜ハリウッド、夢の豪華物件〜』(Netflix)

3.『ラブ・イズ・ブラインド〜外見なんて関係ない?!』(Netflix)

4.『ブリティッシュ・ベイクオフ』(BBC)

5.『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』(E!)

6.『The Masked Singer』(FOX)

7.『トップ・ギア』(BBC)

8.『Survivor』(CBS)

9.『ル・ポールのドラァグ・レース』(VH1)

10.『The Real Housewives of Beverly Hills』(Bravo)

圧倒的にNetflix作品が多い中、見事ドラマシリーズ部門第1位に輝いた『ザ・ボーイズ』。スーパーヒーローたちの大学生活を描くスピンオフの製作も決まっており、今後もますます人気が伸びていくだろう。(海外ドラマNAVI)

Photo:

Amazon Prime Video『ザ・ボーイズ』

『ザック・エフロンが旅する明日の地球』

『マンダロリアン』シーズン2(C)2020 Lucasfilm Ltd.

『マイケル・ジョーダン:ラストダンス』Nathaniel S. Butler