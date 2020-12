【今週スタートの海外ドラマ】『刑事モース』『サブリナ』最新シーズンがついに！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。2020年最後の週はファイナルとなる『サブリナ: ダーク・アドベンチャー』パート4が大晦日にスタート。年明けは『ビッグバン★セオリー』からはじまり、ヨーロッパからは『凍てつく楽園』と『刑事モース』の日本初となるエピソードが放送される。お見逃しなく!

■12月30日(水)

(Netflix)

デンマーク発のスリラードラマ。1999年、卒業を控えた高校生の一団が跡形もなく姿を消すという不可解な事件が発生。その行方不明になった生徒の一人を姉に持つ当時9歳だったアストリッドは、悪夢のような幻視に襲われトラウマを抱えてしまう。そして、2020年の今、平和に暮らしていたアストリッドを再び悪夢が襲う――。

■12月31日(木)

パート4(Netflix)

米アーチー・コミックスのキャラクター、サブリナを主人公にしたNetflixオリジナルシリーズ。今回配信がスタートとなるパート4にて幕を閉じることが明らかになっている。最終章では、グリーンデールにおそろしいことが起こり、 魔女たちはその脅威一つ一つと戦わなければならなくなる。物語はさらに不気味に、セクシーになっていく――。

■2021年1月1日(祝・金)

シーズン11(Hulu)

幕を閉じるシーズン12に向け、見逃せないシーズン11がついにHuluで配信! シェルドン(ジム・パーソンズ)とエイミー(メイエム・ビアリク)は、一時的に同棲生活を始めたことで仲を深めていたが、あることをきっかけに遠距離恋愛に。そんな中、大学院生時代にシェルドンを慕って付きまとっていたラモーナが、研究員として大学に戻ってくる。周囲の心配をよそにまったくラモーナを意に介さないシェルドンだったが、キスをされてしまう。

シーズン13(Hulu)

悪霊ハンターのウィンチェスター兄弟が様々な脅威に立ち向かう超常現象アクションドラマ。今シーズンは注目のスピンオフ作品と人気アニメのクロスオーバー・エピソードがシーズンを盛り上げる。新スピンオフシリーズ『Wayward Sisters(原題)』のパイロット版が第10話に登場。超自然現象の悲劇によって孤児となり、問題を抱えた若い女性たちがミルズ保安官(キム・ローズ)の指揮の元、モンスターと戦う集団へ成長してゆくというストーリーとなっている。

第10&11弾(WOWOW)

大人気北欧サスペンスドラマの最新作となる第10弾『〜青い毒の誘惑〜』&第11弾『〜水平線に連なる悲劇〜』が日本初放送。バルト海に浮かぶストックホルム群島にあるリゾート地、サンドハムン島で、検察官ノラは幼なじみの刑事トーマスとその相棒ミアらと数々の犯罪捜査に取り組んできた。しかし、ノラと絆を深めていたトーマスは、前回の第9話をもってデンマークへ去ってしまう。そして1年後、ナッカ署に新たに赴任した刑事のアレクサンデルが加わりノラや上司のステンマルク、相棒となるミリアムとともに、凶悪事件の捜査に挑んでいく...。

■2021年1月2日(土)

シーズン7(WOWOW)

2020年2月に英ITV系で放送された第7シーズンの全3話、第28〜30話が日本初放送! モースが生きる時代は1970年代に突入。そのため、捜査陣が挑む事件はより複雑になり、スケールもアップ。要注目は第28話、モースがイタリアで出会う美しい女性、ヴァイオレッタ(ステファニー・レオニダス)。モースと彼女の愛は本物なのか? 彼のロマンスをめぐる3部作となっており、ファンは見逃せないシーズンだ。

