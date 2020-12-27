ÆüËÜ¤Ç¤â¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÍ½´¶¡ª¥Á¥ã¡¦¥¦¥Ì¤Ë¥¥à¡¦¥½¥Î¡¢¼¡À¤Âå´ÚÎ®¥¹¥¿¡¼¤òÀè¼è¤ê
¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡¢¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ê¥¿¤Ë¤¤¤Þ¸½ÃÏ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯Ãæ¤Î¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤ÎÇÐÍ¥¤ò½Ð¿È¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¤Ë¤´¾Ò²ð¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶Àä¥¤¥±¥á¥ó¡¢¥í¥¦¥ó¤È¥ß¥Ò¥ç¥ó¤Ï¥³¥Á¥é¡ª
¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¤¬Â³¡¹¡ª
¥â¥Ç¥ë½Ð¿ÈÇÐÍ¥
¡¡¹â¿ÈÄ¹¤¬¡È¥¤¥±¥á¥ó¡É¤ÎÉ¬¿Ü¾ò·ï¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥ÁOver¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÂ·¤¦¥â¥Ç¥ë½Ð¿È¼Ô¤Ï¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¤ÎÊõ¸Ë¡£¥Ê¥à¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥¯¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥®¥è¥ó¤ËÂ³¤¯¤Î¤ÏÃ¯¡©
¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡Ê32¡Ë
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Ç¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë°Ìò¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥¦¥©¥ó¤òÇ®±é¤·¤¿ÃíÌÜ³ô¡£³ø»³ÂÎ°é¹â¹»½Ð¿È¤Ç¡¢ºß³ØÃæ¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Âç³ØÆþ³Ø¸å¡¢187¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤Î¸åÇÐÍ¥¤ËÅ¾¿È¡£²¼ÀÑ¤ß¤ò·Ð¤Æ¡ØÈà½÷¤Î»äÀ¸³è¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÊÒ»×¤¤¤ò¤¹¤ë½ÀÆ»¾ì¤Î´ÛÄ¹Ìò¤Ç½é¤Î¼çÌò¥¯¥é¥¹¤Ë¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¥â¥à¥Á¥ã¥ó¡Ê´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡È¤¤¤¤¿ÈÂÎ¡É¡Ë¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¹¥¤¤Ê¤é¤º¤È¤â¥É¥¥É¥¢ö¡¡ÎÁÍý¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦ÁÇ´é¤â¡ý¡£
¡ù¥¤¥Á¥ª¥·ºîÉÊ¡§¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¡ÊNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ë
¥Ô¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¡Ê29¡Ë
¡¡´Å¡Á¤¤¾Ð´é¤È¡¢¿ÈÄ¹187¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¸å¡¢16Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ã¼Ìò¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢19Ç¯¤Ë¡ØÎø°¦¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ¡ÁSearch WWW¡Á¡Ù¡Ø¥³¥Ã¥Ñ¥À¥ó¡ÁÎø¤¹¤ëÃç¿Í¡Á¡Ù¤ÈÏÃÂêºî¤ËÂ³¤±¤Æ½Ð±é¡£¤½¤·¤Æ¡ØÀÄ½Õ¤ÎµÏ¿¡Ù¤Ç¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÆÍ§·ó¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥â¥Ç¥ëÌò¤ËÊ±¤·¡¢ËÜ³Ê¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£Ê¼Ìò¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ±þ±ç¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡¡
¡ù¥¤¥Á¥ª¥·ºîÉÊ¡§¡ØÀÄ½Õ¤ÎµÏ¿¡Ù¡ÊNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ë
¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ç¡Ê24¡Ë
¡¡¹â¹»»þÂå¤«¤éÃæ¹ñ¤ËÎ±³Ø¤·¡¢Ì¾Ìç¹»¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¤ÎÉüÃ¶Âç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£Âç³Ø»þÂå¡¢´Ú¹ñ¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£17Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¦¥§¥Ö¥É¥é¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë½Ð±é¡£¼ã¼ê¥¤¥±¥á¥óÁí½Ð±é¤Î¡Ø¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿¥Ï¥ë¡Ù¤Ç¡¢³Ø±à¤ò»ÅÀÚ¤ë¥»¥ì¥Ö·³ÃÄ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ò¥¯¡¼¥ë¤Ë±é¤¸¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¥¢¥Ã¥×¡£´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ¶ÏÃÂêºî¡Ø¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ç¤â¹â¹»À¸Ìò¡£À®ÀÓÍ¥½¨¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÏÓ¤âÈ´·²¤Ê¡È½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¤ò¹¥±é¤·¥Õ¥¡¥óµÞÁýÃæ¡£
¡ù¥¤¥Á¥ª¥·ºîÉÊ¡§¡Ø¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡ÊKNTV¤Ç21Ç¯2·î19Æü¤«¤éÊüÁ÷¡Ë
³Ø±à¥É¥é¥Þ¤ÇÂç³èÌö¡ª
¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È¤Î¡È±éµ»¥É¥ë¡É
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Â³¡¹¤È¥É¥é¥Þ³¦¤Ë¿Ê½Ð¡£'16Ç¯°Ê¹ß¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Î½Ð¿È¼Ô¤â¡¢È´·²¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤òÀ¸¤«¤·³èÌöÃæ¢ö
¥Á¥ã¡¦¥¦¥Ì¡Ê23¡Ë
¡¡6¿ÍÁÈÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡È´éÅ·ºÍ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤½¤Î´°àú¤ÊÈþ¾¯Ç¯¤Ö¤ê¤Ï¥É¥é¥Þ¤ä¹¹ð¶È³¦¤«¤é¤âÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢²Î¼ê³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¡Ø»ä¤ÎID¤Ï¥«¥ó¥Ê¥àÈþ¿Í¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¤¥±¥á¥óÂç³ØÀ¸Ìò¤¬¸«»ö¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢½÷À»ëÄ°¼Ô¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¡£Ä«Á¯»þÂå¤Î²¦»Ò¤ËÊ±¤·¤¿¡Ø¿·ÊÆ»Ë´±¥¯¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿²ÚÎï¤Ê´ÚÉþ»Ñ¤âÉ¬¸«¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÏÀ®ÀÓÈ´·²¤Ç¡¢À¸ÅÌ²ñÄ¹¤â·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦Í¥ÅùÀ¸¤ÊÁÇ´é¤Ë¤â¥¥å¥ó¡ª
¡ù¥¤¥Á¥ª¥·ºîÉÊ¡§¡Ø»ä¤ÎID¤Ï¥«¥ó¥Ê¥àÈþ¿Í¡Ù¡ÊNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡Ë
¥í¥¦¥ó¡Ê24¡Ë
¡¡189¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ÈÄ¦¤ê¤Î¿¼¤¤´éÎ©¤Á¤«¤é¡ÈÄ¦¹ï¥×¥ê¥ó¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢9¿ÍÁÈÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×SF9¡Ê¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Ê¥¤¥ó¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£17Ç¯¤Ë³Ø±à¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡Ù¤ÇÌò¼Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ø»ß¤á¤¿¤¤»þ´Ö¡§¥¢¥Ð¥¦¥È¥¿¥¤¥à¡Ù ¡Øµ±¤¯À±¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡Ù¤È½çÄ´¤Ë½Ð±éºî¤ò½Å¤Í¡¢¡Ø¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿¥Ï¥ë¡Ù¤Ç½é¼ç±é¡£Ì¡²è¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¥í¥¦¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤ËÌ¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¹â¹»À¸¤ò¹¥±é¤·Àä»¿¤µ¤ì¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥æ¥ó¤È¤Î30¥»¥ó¥Á¶á¤¤¿ÈÄ¹º¹¤ËË¨¤¨¥¥å¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Á¡ª
¡ù¥¤¥Á¥ª¥·ºîÉÊ¡§¡Ø¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿¥Ï¥ë¡Ù¡Ê¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤è¤êDVD-BOXÈ¯Çä¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ê25¡Ë
¡¡5¿ÍÁÈÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×NU'EST¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¡¼¥¹¥È¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ12Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17Ç¯¤Ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥°¥ë¡¼¥×Wanna One¡Ê¥ï¥Ê¥ï¥ó¡Ë¤Ë»²²Ã¡£´Ú¹ñ¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤Î±ö´éÈþÀÄÇ¯¤Ö¤ê¤È²Î¾§ÎÏ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£19Ç¯¤Ë½é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡Ù¤Ç¥Õ¥§¥ë¥»¥óÌò¤òÇ®±é¤·¡¢20Ç¯¤Ë¡ØLIVE ON¡Ù¤Ç¥Õ¥¡¥óÇ°´ê¤Î¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£¹â¹»¤ÎÊüÁ÷Éô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢´°àú¼çµÁ¼Ô¤ÎÉôÄ¹¤ËÊ±¤·Ì¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£À©Éþ»Ñ¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Ã¡ª
¡ù¥¤¥Á¥ª¥·ºîÉÊ¡§¡ØLIVE ON¡Ù¡Ê´Ú¹ñJTBC¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡Ë
ÉñÂæ¤ÇËá¤¤¤¿¼ÂÎÏ¤¬Éð´ï
±é·à³¦½Ð¿È¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥
¡¡±é·à³Ø²Ê¤òÍ¤¹¤ëÂç³Ø¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ¤¬À¹¤ó¤Ê´Ú¹ñ¡£·à¾ì¤¬½¸¤Þ¤ëÂç³ØÏ©¡Ê¥Æ¥Ï¥ó¥Î¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³¹¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÉñÂæÇÐÍ¥¤¬¡¢¥É¥é¥Þ³¦¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¿ô¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë±éµ»ÎÏ¤Ç¿É¸ý»ëÄ°¼Ô¤Î¥Ï¡¼¥È¤â¥¥ã¥Ã¥Á¡ª
¥¥à¡¦¥½¥Î¡Ê34¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¸½ºß¡¢ºÇ¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤¬¤³¤Î¥¥à¡¦¥½¥Î¡Ê¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¡Ë¡£¥½¥¦¥ë·Ý½ÑÂç³Ø¤Ç±éµ»¤ò³Ø¤Ó¡¢Ä¹Ç¯¡¢ÉñÂæÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤À¡£½é¥É¥é¥Þ¤Ï17Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥¥à²ÝÄ¹¤È¥½Íý»ö ¡ÁBravo! Your Life¡Á¡Ù¤È¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ç¤Ï·ÐÎò¤¬Àõ¤¤¤¬¡¢¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¡£¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¡Ø¥È¥¥¡¼¡¦¥«¥Ã¥×¥¹¡Á¤¿¤À¤¤¤ÞÎø¤¬Øá°ÍÃæ!?¡Á¡Ù¡Ø100Æü¤ÎÏº·¯ÍÍ¡Ù¡Ø·¯¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÊá¤Þ¤¨¤í¡ª¡ÁCatch the Ghost¡Á¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¿·ºî¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡§Ì´¤ÎÈâ¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¥Ê¥à¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥¯¤ÎÎø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëÅê»ñ²È¤ËÊ±¤·¡¢¥¤¥±¥á¥ó¥ª¡¼¥é¤òÁ´³«¡£¡ÖÌ¥ÎÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥ÞÇÐÍ¥¥Ö¥é¥ó¥ÉÉ¾È½¡×¡Ê´Ú¹ñ´ë¶ÈÉ¾È½¸¦µæ½êÈ¯É½¡Ë¤Î11·î¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¸«»ö1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª
¡ù¥¤¥Á¥ª¥·ºîÉÊ¡§¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡§Ì´¤ÎÈâ¡Ù¡ÊNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ë
¢¨¡Ê ¡ËÆâ¤ÎÇ¯Îð¤ÈÊüÁ÷¾ðÊó¤Ï2020Ç¯12·î18Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î
Ê¸¡¿¿·¿¹¼Â²Æ