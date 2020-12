【モデルプレス=2020/12/27】元日のあさ5時まで5時間超にわたって生放送される年末年始恒例のTBS系「CDTV ライブ!ライブ!年越しスペシャル 2020→2021」(31日23時45分〜)。このほど、出演アーティスト全61組の歌唱曲が発表された。

今年で22回目となる年越しライブ。2020年の音楽シーンを賑わせた人気アーティストから、2021年にブレイクが期待されるニューカマーまで登場する。

◆全61組の歌唱曲発表

以下、出演アーティスト・歌唱曲一覧(※50音順)。

AI「Not so different feat.Awich」「ハピネス」

藍井エイル「流星」

秋山黄色「サーチライト」

Aqours「Fantastic Departure!」

家入レオ「空と青」

Awich「Happy X-mas (War Is Over)」

AKB48「365日の紙飛行機」「失恋、ありがとう」「涙サプライズ」「ヘビーローテーション」

瑛人「香水」「僕はバカ」

A.B.C-Z「頑張れ、友よ!」

神はサイコロを振らない「夜永唄」

Creepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」「よふかしのうた」

KREVA「Fall in Love Again feat. 三浦大知」

CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」

ゴールデンボンバー「女々しくて」

櫻坂46「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」「Nobody's fault」

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「SWAG&PRIDE」「FEARS」

JO1「無限大(INFINITY)」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「雨のち晴れ」「ALRIGHT!ALRIGHT!」

ジャニーズWEST「週刊うまくいく曜日」

SUPER BEAVER「青い春」「ひとりで生きていたならば」

sumika「本音」

Da-iCE「CITRUS」

DA PUMP「Soldiers〜慈しむ者たち〜」「Heart on Fire」

DISH//「猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜 」

虹のコンキスタドール「恋・ホワイトアウト」

NiziU「Step and a step」

乃木坂46「I see...」「僕は僕を好きになる」

Novelbright「Sunny drop」「ツキミソウ」「拝啓、親愛なる君へ」「Walking with you」

Non Stop Rabbit「偏見じゃん」

HiHi Jets (ジャニーズ Jr.) 「Eyes of the future」

Hakubi「アカツキ」

BuZZ「Sun and Love」

美 少年(ジャニーズ Jr.) 「Beautiful Love」

BiSH「プロミスザスター」「LETTERS」

THE BEAT GARDEN「マリッジソング」

日向坂46「アザトカワイイ」「ソンナコトナイヨ」

平井 大「THE GIFT」「Stand by me, Stand by you.」

平手友梨奈「ダンスの理由」

ファンキー加藤「終われない歌」

藤原さくら「ゆめのなか」

BREAKERZ「LOVE STAGE」

FLOW「GO!!!」「Sign」

変態紳士クラブ「YOKAZE」

豆柴の大群「お願いキスミー」

まるりとりゅうが「気まぐれな時雨」

MAN WITH A MISSION「Telescope」「FLY AGAIN」

三浦大知「Antelope」「Blizzard」

MIYAVI「Bang!」

milet「us」「inside you」

モーニング娘。‘21 「LOVEマシーン」「恋愛レボリューション21」「One・Two・Three」

「純情エビデンス」

山本彩「愛なんていらない」

吉本坂46「STRAY SHEEP」

LiSA「炎」

Little Glee Monster「足跡」

緑黄色社会「あのころ見た光」「sabotage」「Mela!」

Ryohu「The Moment」

Rin音「snow jam」「箒星飴店」

Rude-α「It's only love」

Rei(C)hi 「UCHIRA」

Reol「第六感」

WANDS「世界が終るまでは…」「真っ赤なLip」

◆サブMCはEXIT GENERATIONS×THE RAMPAGEの対バン企画も

また江藤愛TBSアナウンサーと共に年越しライブを盛り上げるサブMCは、EXITに決定。

さらに、年越しライブならではのスペシャル企画も。まずヒット曲目白押しの『いくぜ!2021 年忘れ激アツメドレー』で番組がスタート。豪華アーティストたちによる年越しカウントダウンを挟み、年明けは『来たぜ!2021 新春激アツメドレー』で怒涛のライブを繰り広げる。

そして、年越しスペシャルでしか見られない、ジャンル別対バン企画も展開。<バンド編>ではNovelbrightと緑黄色社会、2組の人気バンドによる豪華コラボメドレー。

<ダンス編>ではGENERATIONS from EXILE TRIBEとTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEが熱い対バンパフォーマンス。

<アイドル編>ではAKB48とモーニング娘。'21がメガヒットコラボメドレーを繰り広げる。

この日しか見られない数々の熱いライブに注目だ。なお、大みそかの正午には、タイムテーブルも発表される。