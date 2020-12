猫はペットとして人気が高い。その一方で、飼い主に捨てられ、野良化する猫も増えているという。海外では、その野良ネコをめぐって、とんでもない事件が発生した。

アメリカ・サウスカロライナ州レキシントン警察は、野良猫のえさやりをめぐって口論となった72歳の女性を銃で撃ち殺害した容疑で、49歳の男を逮捕したと海外ニュースサイト『NY DailyNews』『The Post and Courier』などが12月7日までに報じた。



記事によると、12月3日夕方、ショッピングセンターの裏地で「女性が銃で撃たれた」と警察に通報が入ったという。警察が現場に駆け付けると、顔面を撃たれた女性を発見。手当てを施し、救急隊に引き渡した。女性は病院に向かう途中で死亡が確認された。目撃者によると、女性と男は、周辺に住む野良猫のえさやりなどをめぐって、言い争いになったという。口論の具体的な内容は報道されていない。

女性と男は面識があり、長年、野良猫の処遇について意見の対立があったとされている。この日は口論が殴り合いに発展、男は持っていた銃で、女性の顔面を撃ったという。男は現場付近にいたところを発見され、女性殺害容疑で逮捕された。男は、「顔面を殴られたが、逃げ場がなかった。銃撃はあくまでも自己防衛のための攻撃」と正当防衛を主張しているという。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「男がお年寄り女性を銃で撃つとか、最低!」「49歳男が72歳女にケンカ負け」「年配女性相手に、正当防衛主張は恥ずかしい」「猫好きは要注意だ。どちらも大人げない」「女と男、どちらがえさやりに反対したのだろう」「男は長年、女性に恨みを抱いていたと思う」「野良猫のえさやりは大問題。本当にやめてほしい。口論になっても銃では撃ちませんが」など様々な声が飛び交った。

​>>トリミング中の猫を壁に投げつけたペットサロン店員、防犯カメラの映像が証拠となり逮捕<<​​​

海外には、猫のお世話をめぐって、大ケガを負った人が他にもいる。

アメリカ・アリゾナ州フェリックス警察は、飼い猫をめぐり、口論となった21歳の女性を銃で撃った容疑で、22歳の男を逮捕したと海外ニュースサイト『12News』『az central』などが6月12日までに報じた。

記事によると、同州のアパートに住む女性と女性の交際相手の男性(年齢不明)は、同じアパート内に住む男のもとを訪れたという。2人は、男の飼い猫が人をかんだため、話し合いに行ったようだ。話し合いの詳細は報じられていないが、話し合いは徐々にヒートアップ。口論となり、男は持っていた銃で、女性の下腹部を撃ったという。彼氏は逃げて無事だった。

女性は病院へ搬送され、一命を取り留めた。男は発砲後、現場から逃走したが、近くのアパートに隠れていたところを発見、逮捕された。のちに男は加重暴行罪などの罪で起訴されたという。男の主張などは報じられていないが、裁判は現在も続いているようだ。

飼い主であれば、猫などお世話をするペットが、周囲に迷惑をかけないよう気配りする必要はあるだろう。自分の意に反することを言われても、冷静に大人の対応ができなければ、後々取り返しのつかない結果を招いてしまう。記事内の引用について

