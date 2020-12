年末年始企画！AXNでイッキ見！『シカゴ』シリーズから『キャッスル』スタナ・カティック主演作まで

年末年始は、大ヒットドラマ『シカゴ』シリーズや『キャッスル』スタナ・カティック主演作他、AXNでドラマシリーズと映画シリーズをイッキ見だ!

『シカゴ・メッド』シーズン2

【二カ国語版】

12月29日(火)6:00〜

シリーズ第3弾として製作された医療ドラマ『シカゴ・メッド』。シーズン2では、それぞれが新しい立場や役職で仕事がスタート。さらに、心臓胸部外科医レイサム(アトー・エッサンドー『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』)、消防士から医学生に転身したジェフ(ジェフ・ヘフナー『BOSS/ボス 〜権力の代償〜』)、精神科部長チャールズの娘ロビン(メキア・コックス『新ビバリーヒルズ青春白書』)といった新しいメンバーが加わる。

『シカゴ・ファイア』シーズン7

【二カ国語版】

12月30日(水)6:00〜

51分署は新たな局面に突入。シーズン6のラストで、ケイシーの妻ガブリエラ・ドーソンがシカゴを離れたことにより、彼女の代わりに新たな救命隊員のエミリー・フォスター(アニー・イロンゼ『ARROW/アロー』)が加わる。一方、シカゴ市長は新しい消防局局長にグリソムを任命。それを機に、ボーデンがグリソムから執拗な監督を受けるようになる。

『シカゴ P.D.』シーズン6

【二カ国語版】

12月31日(木)6:00〜

衝撃的な終わり方をした前シーズンに続き、序盤から波乱の展開が満載となるシーズン6。ボイトはある出来事により停職処分となってしまう。一方、アントニオは捜査中の肩の負傷によって鎮痛剤が手放せなくなり依存症に...。そんなアントニオは家族が事件に巻き込まれたことから、重大な事件を起こしてしまう。

また、恒例のクロスオーバーエピソードもあわせて放送。1月1日(金・祝)6:00から『シカゴ・ファイア』シーズン7第2話と『シカゴ P.D.』シーズン6第2話を、同日7:45からは『シカゴ・ファイア』シーズン7第15話と『シカゴ P.D.』シーズン6第15話が放送となる。

『アブセンシア〜FBIの疑心〜』

【二カ国語版】

2021年1月1日(金・祝)10:00〜

『キャッスル〜ミステリー作家は事件がお好き』のケイト・ベケット役でお馴染みスタナ・カティックが主演・製作総指揮を務めるノンストップ・クライムサスペンス。連続殺人事件の捜査中、突如姿を消したFBI捜査官エミリー(スタナ)が、6年後、瀕死の状態で発見された。彼女は、なぜ姿を消したのか、この6年の間で一体何があったのか―。

『シェイズ・オブ・ブルー ブルックリン警察』

【二カ国語版】

2021年1月2日(土)10:00〜

歌手で女優のジェニファー・ロペスがドラマシリーズに初主演。バレたら一巻の終わり―。手に汗握る駆け引きや息を呑むスリリングな展開が観るものを離さない、本格クライムサスペンス。ハーリー(ジェニファー)はニューヨーク市警の敏腕刑事だが、FBIの極秘ミッションで自分のチームをスパイすることに。犯罪組織からのワイロを山分けするダーティなチームだが、ハーリーにとっては家族も同然。しかしFBIに弱みを握られて後戻りはできない。

『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン5

【二カ国語版】

2021年1月2日(土)23:00〜

2021年3月にAXNでレギュラー放送決定! その放送に先駆けて、シーズン5の第1話を先行放送。ジャーナリズムに目覚めたカーラ(メリッサ・ブノワ)だったが、ある日突然キャットコー・メディアが売却されてオーナーが代わり、ビジネスを最優先にする会社の新しい方針に戸惑う。そんな中、カーラは親友だったレナ・ルーサーの真実を知り、逆にレナもカーラの秘密を知る。

『ダ・ヴィンチ・コード』シリーズ(全3作品)

人気小説家ダン・ブラウン原作のミステリー映画『ダ・ヴィンチ・コード』シリーズ3作品を一挙放送。

1.『ダ・ヴィンチ・コード』(2006年)

【吹替版】2021年1月1日(金・祝)19:00〜

【字幕版】2021年1月1日(金・祝)27:15〜

ルーブル美術館の館長の遺体が、不可解な暗号と共に、ダ・ヴィンチの「ウィトルウィウス的人体図」を模した状態で発見された。この暗号解読にラングドン教授が乗り出すが、キリスト教史上最大の謎に行き当たる。

2.『天使と悪魔』(2009年)

【吹替版】2021年1月1日(金・祝)21:45〜

新ローマ教皇を選出するコンクラーベの開催直前、候補者が誘拐される。ラングドンはこの事件を調査し、カトリック教会に弾圧された秘密結社イルミナティの関与を推理するが、ガリレオの暗号が立ちはだかる。

3.『インフェルノ』(2016年)

【吹替版】2021年1月1日(金・祝)24:30〜

大富豪の男が殺人ウイルスを作り出し、詩人ダンテの叙事詩「神曲」地獄篇(インフェルノ)になぞり、人類を半減させる計画を実行しようとする。これを阻止するため、ラングドンは暗号を解きながらヨーロッパ中を駆け巡る。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『アブセンシア〜FBIの疑心〜』(c) 2017 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved./『シェイズ・オブ・ブルー ブルックリン警察』(c) 2016 Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED./『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン5 SUPERGIRL and all related pre-existing characters and elements TM and (c) DC Comics. Supergirl series and all related new characters and elements TM and (c) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved./『ダ・ヴィンチ・コード』(c) 2006 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. ALL RIGHTS RESERVED.『シカゴ・ファイア』シーズン7 (c) 2018 NBCUniversal Media, LLC/『シカゴ・メッド』シーズン2 (c) 2016 NBCUniversal Media, LLC/『シカゴ P.D.』シーズン6 (c) 2018 NBCUniversal Media, LLC