宇多田ヒカルの新曲「One Last Kiss」が、2021年1月23日(土)公開となる映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の本予告のなかで初披露された。

【動画あり】『シン・エヴァンゲリオン劇場版』本予告はコチラ

また宇多田のデビュー22周年を記念したプレイリスト企画「Hikaru Utada Playlist Library-Celebrate 22 Years with 22 Songs」で本人が22曲を選曲した「22 by Hikaru Utada」も公開されている。

「One Last Kiss」はこれまで『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズのすべての作品に楽曲を提供してきた宇多田ヒカルが、シリーズ完結編となる映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のテーマソングとして新たに書きおろした楽曲だ。

本予告は2020年12月25日から全国の劇場(一部劇場を除く)にて公開となっている。

突然劇場で公開され、いち早く楽曲を聴いたファンたちは「宇多田ヒカルの歌と本編予告がマッチしすぎて楽しみすぎて涙出てきた」や「エンドロールで宇多田ヒカルさんの歌が流れるだけで泣くかもしれない」とSNS上で歓喜。

この本予告は現在、映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の製作会社である株式会社カラーのオフィシャルYouTubeチャンネルでも公開されている。

「One Last Kiss」は2021年1月24日(日)より先行配信。1月27日(水)に発売されるEPの完全生産限定30cmLP盤の発売日出荷分はほぼ完売状態で、現在は2月下旬以降の出荷分を店頭で予約受付中となっている。CD盤も各ECサイトでランキング1位を獲得するなど、発売前にして大きな話題だ。

さらに公開されたプレイリストは1stアルバム『First Love』の『In My Room』を皮切りに本人が振り返って良いと思う曲が時系列順で並んでいる。

本人のコメントは以下の通り。

「過去作品を振り返って、今いいなと思う22曲を時系列順に並べてみました。

シングルには向いてないけど作った当時から好きだった渋目の曲や、久しぶりに聴いて可愛いしクリスマスっぽいと思った『Fly Me To The Moon』、Jimmy Jam & Terry Lewisとの初めての共作『Addicted To You』の原型版(後に出来たより華やかなリアレンジ版をシングルに採用しちゃったけど、スタジオで『ジャネットっぽい!』と彼らが盛り上がって過去に手掛けたJanet Jacksonの名曲のリフをぶっ込んでくれたのも素敵な思い出だな〜と懐かしくなり)など。

みんなになにかいいことがありますように!Happy Christmas! Hxx」

宇多田自身からのクリスマスプレゼントといえるだろう。この22曲を聴きながら、EPと映画に期待しよう。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』

西暦2021年1月23日(土)公開

総監督:庵野秀明

■リリース情報

宇多田ヒカル『One Last Kiss』

2021年1月27日(水)

¥2,000+tax

【通常盤初回仕様】CD

収録曲:

01.One Last Kiss(映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』テーマソング)

※1/24 先行配信

02.Beautiful World(映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』テーマソング)

03.Beautiful World -PLANiTb Acoustica Mix-(映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』テーマソング)

04.桜流し(映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』テーマソング)

05.Fly Me To The Moon(In Other Words)-2007 MIX-(映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』予告編挿入歌)

初回仕様:紙ジャケット

通常仕様:ジュエルケース

※<初回仕様:紙ジャケット>は在庫が無くなり次第、<通常仕様:ジュエルケース>に切り替わります。

完全生産限定LP盤:¥3,000+tax

【完全生産限定盤】LP

予約・購入特典:

全国のCDショップ/オンラインショップ:ジャケットビジュアルステッカー

Amazon.co.jp:メガジャケ(ご購入いただいた形態と同絵柄のメガジャケを差し上げます)

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ“と “特典非対称商品ページ“がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

※特典は数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにて、商品カートが公開されるまで時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

<完全生産限定LP盤に関して>

本商品は1月27日(水)の発売に合わせてお届けできる枚数に限りがございますので、予めご了承ください。発売に合わせてお届けできる枚数の上限に達した場合、追加生産を行わせていただきますが、追加生産分は2月下旬以降順次出荷となる予定です。

なお、追加生産分をご予約されるお客様は、2021年1月11日(月・祝)までに、お近くのCDショップ・各オンラインショップにてご予約ください。

※2021年1月11日(月・祝)までにご予約いただいた方の商品は、必ずご購入いただけます。

※予約方法は各CDショップ・オンラインショップによって異なりますので、各店舗確認のうえご予約願います。

※追加生産分の出荷予定日は前後する場合がございますので、予めご了承ください。

※追加生産分も予約・購入者特典対象となりますが、一部オンラインショップでは特典非対象となる場合がございますので、ご購入予定のオンラインショップにて御確認ください。