『S.W.A.T.』シェマー・ムーア、新型コロナに感染

大人気犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マイント FBI行動分析課』のデレク・モーガン役で人気を博し、現在、米CBSのアクションドラマ『S.W.A.T.』に主演しているシェマー・ムーア(50)が、新型コロナウイルスに感染したことをSNSで報告した。米TV Lineが報じている。

自身のInstagramに、「新型コロナウイルスに感染した!! さっきわかったばかりなんだ」と投稿したシェマーは、「食中毒にかかったのかと思ったんだ...。今日は一日中、悪寒と痛みがあった...。だけど匂いも味もわかるし、咳も鼻水も出ていないよ」と続け、現在の症状を説明している。

Shemar Moore(@shemarfmoore)がシェアした投稿



検査で陽性だったと知り、ショックを受けている様子のシェマーは、「それでも検査の結果を受け入れなければいけない」とコメント。そして、「僕のクリスマスと新年は、明らかに最高にはならないね...。ここ1年半ほどはベストな状態ではなかったけど、僕は大丈夫だよ!!! 雨の中で輝く太陽の存在を信じているからね!! 安全に過ごして、周りの人と自分が持っているすべてのことに感謝しよう! たくさんの愛を!!!!」と、ファンにメッセージを贈っている。

現時点ではシェマーの感染が『S.W.A.T.』の製作に影響を及ぼすのかどうかは明らかになっていないが、撮影はお休み期間とのことで影響はないかもしれない。『S.W.A.T.』シーズン4は年末年始の休みを挟み、CBSで1月にカムバックする予定。一日も早く、シェマーが全快することを願いたい。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『S.W.A.T.』シェマー・ムーア (c) 2017, 2018 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved. (c) 2019 Layout and Design Sony Pictures Home

Entertainment Inc. All Rights Reserved.