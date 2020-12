『シカゴ』シリーズで2020年最も読まれたニュースランキング

性格もルックスも異なる二人のイケメン消防士・ケイシー&セブライドが牽引している『シカゴ・ファイア』、スピンオフの刑事ドラマ『シカゴ P.D.』と医療ドラマ『シカゴ・メッド』を含む『シカゴ』シリーズは今年も絶好調! 相互の登場人物がシリーズ間を行き来するクロスオーバーエピソードが面白さに拍車をかけ、相乗効果を生み出し、見れば見るほどハマると人気を呼んでいる。そんな『シカゴ』シリーズで、2020年に最も読まれたニュースTOP10を振り返ってみよう。

ニュースTOP10

1. 大人気『シカゴ』シリーズから一挙に3人の降板が決定!! キャストがコメントを投稿

【ネタばれ】『シカゴ・ファイア』レギュラーキャスト、シーズン8で降板か

3. 『シカゴ P.D.』あるキャストがシーズン7で卒業! DCドラマへお引っ越し

4. 愛すべきトラブルメーカー!?『シカゴ・ファイア』シーズン9の新レギュラーが決定!

5. 大人気『シカゴ』シリーズ3作品が、大規模に一挙更新!

6. 『NCIS』ターミナ・サニー、『シカゴ・メッド』シーズン6に出演

7. 『シカゴ P.D.』を去ったあのキャラクターが、クロスオーバーでカムバック!

8. 『シカゴ P.D.』シーズン8に、警察改革に熱心な新キャラクターが登場!

9. 『シカゴ・メッド』カップルに女の子誕生!コナー・ローズ役コリン・ドネルがパパに

10. 『シカゴ』スタジオ潜入!セブライド、ボイト、スペンサーが語る『ファイア』『P.D.』『メッド』の魅力とは?

今年も『シカゴ・ファイア』『シカゴ P.D.』『シカゴ・メッド』3作そろって新シーズンのリリースが決定した『シカゴ』シリーズ。注目必至の2021年にどんな展開を見せてくれるのか、期待したい。

Photo:『シカゴ・ファイア』シーズン6 (c) 2017 Universal Television LLC. All Rights Reserved./『シカゴ P.D.』シーズン5 (c) 2017 Universal Television LLC. All Rights Reserved./『シカゴ・メッド』(c) 2015 Universal Television LLC. All Rights Reserved.