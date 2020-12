初のデザイン変更をともなうマイナーチェンジが実施されたN-BOX(写真:ホンダ)

ホンダは、室内空間の広さと安心・快適な機能で絶大な人気を誇る軽自動車「N-BOX(エヌボックス)」の内外装デザインを刷新するとともに、N-BOXの世界観の幅を広げるコーディネートスタイルを追加し12月25日に販売を開始した。

N-BOXは、2011年12月に初代が登場。ホンダがずっと大事にしてきた、人を中心としたクルマづくりのための「MM(マン・マキシマム、メカ・ミニマム)思想」が詰め込まれたスーパーハイトワゴンだ。

全国軽自動車協会連合会のデータによると、発売の翌2012年には軽4輪車新車販売台数1位を記録し、2014年に1度だけ子育てヤングファミリーをメインターゲットにフルモデルチェンジを果たしたダイハツ「タント」に首位をあけ渡すも、2015年にその座を奪還してからは、5年連続軽自動車ナンバー1という快進撃を続けている。



さらに、N-BOXシリーズとしては累計販売台数180万台を達成し、日本自動車販売協会連合会が発表する登録車を含む新車販売台数においては、3年連続トップという人気ぶりだ。

現在、販売されているのは2017年にフルモデルチェンジされた2代目モデル。まだまだ人気はトップクラスとはいえ、発売から3年が経ちライバルたちも魅力的を高めてきた。そこで、初めて大がかりなマイナーチェンジを実施したのである。

今回のマイナーチェンジでは、「軽乗用車最大級の室内空間はそのままに、所有する喜びをより一層得られるデザインへと進化させ、乗る人すべての個性と生活の幅を広げられるクルマを目指し、商品の魅力が高めたられた」という。



N-BOX、N-BOXカスタムともにフロントまわりのデザインが変わった(写真:ホンダ)(写真:ホンダ)

初めて変更されたデザインは、よりユーザーのライフスタイルに馴染むよう、よりシンプルで機能性を強調したものに。エクステリアは、ヘッドライトとグリルの形状変更に加え、メッキバーをロアグリルに追加したことでワイドな印象となった。

インテリアは基調色がダークブラウンへ刷新され、ホワイト加飾がシート表皮を引き立てるよう深化させている。

N-BOX カスタムは、「N-BOXとの違いを明確にするとともに、ユーザーのこだわりにも応じることができる高級感・存在感を高めることを目指した」という。

エクステリアはイメージこそ大きく変わらないが、アッパーグリルのメッキを強く立体化するなど、明確に違いを感じるものになり、ナンバープレート位置が中央になったことも新しい。メッキバーはリアバンパーにも追加され、デザインが変わったアルミホイールは「シルバー+切削」タイプとなり全体の印象を引き締める。

さらに、ブラックの内装やシート表皮は継承されたが、マルチブラック塗装の加飾を刷新することで、「深みのある奥行き感」を付与したという。シートアクセントは内装全体の色調と揃え、上質で硬派な印象へとなった。

グレードはN-BOX が7タイプ、N-BOX カスタムが6タイプで、それぞれにFFと4WDが設定される。税込み価格は「G FF」142万8900円から「L・ターボコーディネイトスタイル 4WD」の223万3000円まで。

<N-BOX>

G FF:142万8900円

G 4WD:156万2000円

L FF:155万9800円

L 4WD:169万2900円

L ターボ FF:175万8900円

L ターボ 4WD:189万2000円

EX FF:165万8800円

EX 4WD:179万1900円

EX ターボ FF:180万9500円

EX ターボ 4WD:194万2600円

Lコーディネートスタイル FF:177万9800円

L コーディネートスタイル4WD:191万2900円

L・ターボコーディネイトスタイル FF:188万9800円

L・ターボコーディネイトスタイル 4WD:202万2900円

<N-BOX カスタム>

L FF:176万9900円

L 4WD:190万3000円

L・ターボ FF:196万9000円

L・ターボ4WD:210万2100円

EX FF:187万9900円

EX 4WD:201万3000円

EX・ターボ FF:201万9600円

EX・ターボ4WD:215万2700円

Lコーディネートスタイル FF:197万8900円

L コーディネートスタイル4WD:211万2000円

L・ターボコーディネイトスタイル FF:209万9900円

L・ターボコーディネイトスタイル 4WD:223万3000円