東京・京橋の国立映画アーカイブで、上映企画「中国映画の展開――サイレント期から第五世代まで」（https://www.nfaj.go.jp/exhibition/chinesecinema202012/）が、2021年1月5〜31日に開催されることがわかった。

同企画は、中国電影資料館との共同により、サイレント期から「第五世代」までの代表作によって“中国映画の歴史”を辿るもの。現存最古となる「八百屋の恋」（1922）から、30年代上海の名作群、新中国への希望を描いた40年代後半〜50年代、産業発展期の50年代後半〜60年代前半、80年代に登場し中国映画の国際的な評価を高めた「第五世代」の作品をラインナップ。さらに、上海アニメーション、舞台劇映画といった独特のジャンルも交えて、多彩な全29作品（24プログラム）を上映。サイレント映画のピアノ伴奏付き上映も行われる。

「中国映画の展開――サイレント期から第五世代まで」は、国立映画アーカイブにて、21年1月5〜31日に開催。本日より、チケットぴあにて、全上映回の前売指定席券（全席指定席）を販売（会場でのチケット販売はなし）。料金は「一般：520円、高校・大学生・65歳以上：310円、小・中学生：100円、障害者（付添者は原則1名まで）・キャンパスメンバーズ：無料」。また、伴奏付上映の回は「一般：1050 円、高校・大学生・65歳以上：840円、小・中学生：600円、障害者（付添者は原則1名まで）：無料、キャンパスメンバーズ（教職員）：500円、キャンパスメンバーズ（学生）：400円」となっている。

【上映作品】

「八百屋の恋」（1922） 監督：チャン・シーチュワン

「嵐の夜」（1925） 監督：ジュー・ショウジュ

「女神」（1934） 監督：ウー・ヨンカン

「大いなる路」（1935） 監督：スン・ユィ

「十字路」（1937） 監督：シェン・シーリン

「深夜の歌声」（1937） 監督：マーシュイ・ウェイバン

「木蘭従軍」（1939） 監督：プー・ワンツァン

「八千里の雲と月」（1947） 監督：シー・トンシャン

「田舎町の春」（1948） 監督：フェイ・ムー

「三毛の放浪記」（1949） 監督：ジャオ・ミン、イエン・ゴン

「私の一生」（1950） 監督：シー・フイ

「上饒収容所」（1951） 監督：シャー・モン、チャン・コー

「祝福」（1956） 監督：サン・フー

「傲慢な将軍」（1956） 監督：トーウェイ

「おたまじゃくしがお母さんを探す」（1960） 監督：トーウェイ、チエン・ジアジュン

「牧笛」（1963） 監督：トーウェイ、チエン・ジアジュン

「三人の和尚 」（1981） 監督：アーダー

「鹿鈴」（1982） 監督：タン・チョン、ウー・チアン

「未完成喜劇」（1957） 監督：リュ・バン

「追魚」（1959） 監督：イン・ユンウェイ

「紅色娘子軍」（1961） 監督：シェ・チン

「雑居アパート大騒動」（1963） 監督：ワン・ウェイイー

「舞台の姉妹」（1965） 監督：シェ・チン

「標識のない河の流れ」（1983） 監督：ウー・ティエンミン

「黄色い大地」（1984） 監督：チェン・カイコー

「青春祭」（1985） 監督：チャン・ヌアンシン

「狩り場の掟」（1985） 監督：ティエン・チュアンチュアン

「双旗鎮刀客」（1990） 監督：フー・ピン

「秋菊の物語」（1992） 監督：チャン・イーモウ

【サイレント映画のピアノ伴奏付上映】

1月22日 午後7時 「女神」（伴奏：上屋安由美）

1月23日 午後1時 「八百屋の恋」「嵐の夜」（伴奏：長谷川慶岳）