¡Ö¥é¥¤¥é¤ÎËÁ¸±¡×¥É¥é¥ÞÈÇ¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç½ªÎ»¤Ø

米HBOと英BBCがタッグを組んだ冒険ファンタジードラマ『ダーク・マテリアルズ』が、更新されたシーズン3をもって幕を閉じることが明らかとなった。米TV Lineが報じている。

『ダーク・マテリアルズ』は、フィリップ・プルマンによる世界的なベストセラー小説「ライラの冒険」シリーズを下敷きにした壮大なファンタジー。孤児の少女ライラが、"ダイモン"と呼ばれる言葉を話す守護霊たちが存在するパラレルワールドで体験する冒険が描かれる。

シーズン1は、三部作となる小説の第1巻「黄金の羅針盤」を中心に描かれ、シーズン2は第2巻となる「神秘の短剣」が下敷きに。そして、ファイナルとなるシーズン3では、小説の第3巻「琥珀の望遠鏡」が映像化される。

三部作を3シーズンで描き切ることについて、HBOのブログラミング部門のフランチェスカ・オルシがコメントしている。「フィリップ・プルマンの壮大で複雑、そして文化的に共鳴する作品をTVで甦らせることできたのは大きな特権でした。私たちはBBCとの素晴らしいパートナーシップと、最初の2シーズンで並外れた仕事をしてくれたジェーン・トランターが率いる製作会社Bad Wolfのチームに感謝しています。最後の章でライラの旅を完結させることを楽しみにしています」

ライラ役で主演するのは、『X-MEN』シリーズの『LOGAN/ローガン』で注目を集めたダフネ・キーン。アスリエル卿役でジェームズ・マカヴォイ(『X-MEN』シリーズ)、コールター夫人役でルース・ウィルソン(『アフェア 情事の行方』)、リー・スコーズビー役でリン=マヌエル・ミランダ(『メリー・ポピンズ リターンズ』)がレギュラー出演している。

シーズン2には新キャストとしてアンドリュー・スコット(『SHERLOCK』)、テレンス・スタンプ(『スーパーマン』シリーズ)、シモーン・カービー(『ピーキー・ブラインダーズ』)、フィービー・ウォーラー=ブリッジ(『Fleabag フリーバッグ』)らが加わった。

『ダーク・マテリアルズ』シーズン2は、日本では2021年2月25日(木)よりスターチャンネルにて放送スタート。(海外ドラマNAVI)

