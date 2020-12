「うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー」から最新作「ぶらどらぶ」まで、押井守監督の代表作を一挙上映する「『ぶらどらぶ』IA PRESENTS GG 映画祭 Powered by 押井守&西村純二」が、2021年1〜2月に全国5都市で開催される。

上映作品は全5タイトル。押井の出世作となった「うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー」(84)をはじめ、押井がゆうきまさみ、出渕裕らとともに「ヘッドギア」を結成して手がけた「機動警察パトレイバー the Movie」(89)、士郎正宗のサイバーアクション漫画を原作に海外でも高い人気を得た「GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊」(95)、押井が原作・脚本を務め、沖浦啓之が監督を務めた「人狼 JIN-ROH」(00)、そして押井監督の最新作で、第1話(特別編)が無料配信中のドタバタコメディ「ぶらどらぶ」から第2〜4話がラインナップされている。

1月9〜10日にユナイテッド・シネマ豊洲(東京)、16〜17日に109シネマズ川崎(神奈川)、109シネマズ名古屋(愛知)、109シネマズ大阪エキスポシティ(大阪)、2月6〜7日にユナイテッド・シネマ豊洲、ユナイテッド・シネマキャナルシティ13(福岡)で開催される。チケットは、12月24日午前10時からチケットペイにて販売開始。くわしくは、映画祭の特設サイト(https://www.vladlove.com/movie/GG_Festival.html )を参照してほしい。

映画祭特典として、押井と「ぶらどらぶ」で監督を務める西村純二の対談インタビュー映像を初公開。作品別のGG映画祭限定オリジナルプログラムや、押井もしくは西村いずれかの複写サインが入った「ぶらどらぶ」の絵コンテ、オリジナルA4クリアフォルダもプレゼントされる。