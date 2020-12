世界では、まれに奇妙な事件が起こることがあるが、海外では高速道路にとある男が全裸で現れ、話題を呼んでいる。

アメリカ・オハイオ州の高速道路で、全裸の男が、頭にパンダの着ぐるみの頭部分だけを被り、ローラーブレードで駆け抜けていたと海外ニュースサイト『New York Post』と『UNILAD』が12月19日までに報じた。

報道によると、男は頭に着ぐるみを被った以外は全裸で何も身に着けず、ローラーブレードで高速道路を走っていたという。男は手に棒のようなものを持っていて、報道ではゴルフクラブか自撮り棒ではないかと推測されている。たまたま高速道路を車で運転していた男性が、その様子を撮影。動画が地元メディアを中心に紹介され、拡散された。

『UNILAD』は運転手の男性が撮影した動画の一部を公開しているが、男はパンダの着ぐるみを被っただけで、全裸で道路の真ん中をローラーブレードで走っている。男は力強くローラーブレードを踏み込んでいるが、隣の車線を走る車は何台も男を抜かしている。撮影していた運転手がクラクションを鳴らすと、男はローラーブレードで走りながら路肩に寄りローラーブレードで走り続けた。

動画が拡散されたことをきっかけに当局が捜査を進めているというが、24日時点で男の身元が判明したという情報はない。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「この男は一体何をしたかったのか。かなり迷惑」「男が手にしていたものが自撮り棒だったら奇抜な様子を撮影し、SNSにでも載せたかったのかも。その可能性は高い」「動画を見たけれど、男を撮影していた運転手の男性は明らかに運転席にいた。運転しながらの撮影も危険では」などの声が挙がっていた。

アメリカでは、全裸の人が高速道路に現れたという事件がほかにも起きている。

ノースカロライナ州で、当時27歳の女が全裸で同州の高速道路に現れ、逮捕されたと海外ニュースサイト『Hickory Daily Record』が2019年10月に報じた。記事によると、女は同州の高速道路に全裸で現れ、高速道路の脇の方に立っていたそうだ。高速道路を運転していた人が女の姿を発見し通報。警察が現場に駆けつけ、女は公共の場で全裸になった疑いで逮捕されたという。

警察によると、女は過去に違法薬物所持で逮捕されおり、今回、女が薬物を使用していた可能性もあるという。

運転手は常に安全に配慮し運転する必要がある。高速道路に全裸で現れ、運転手らを困惑させる行為は、大きな事故につながる可能性もあり、許されるべきではないだろう。記事内の引用について

