元恋人達から性的暴行や虐待で訴えられた映画『トランスフォーマー』シリーズのシャイア・ラブーフ(34)が、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』のプッシーキャット役で知られるマーガレット・クアリー(26)とラブラブな姿が相次いで目撃されている。PEOPLE.comなどが報じた。

二人は、シンガー・ソングライター、レインズフォード(マーガレットの姉)の成人向けミュージックビデオ「Love Me Like You Hate Me」でカップル役を務めたばかり。現地時間19日にはシャイアがピックアップトラックでロサンゼルスの空港にマーガレットを迎えに来て、車外や車内で熱烈にキスする姿がキャッチされた。23日にも笑い合いながら仲良くジョギングする姿が激写されており、お互いに夢中のようだ。

シャイアは先日、元恋人で歌手のFKAツイッグスから性的暴行、執拗な虐待、精神的苦痛、重過失などで訴えられたばかり。ロサンゼルス郡上級裁判所に提出された訴状には、シャイアの元恋人でスタイリストのカロリン・フォーが受けた虐待の詳細も記載されている。シャイアは「主張の多くは事実ではない」としながらも、「わたしのアルコール依存症や攻撃性については弁解のしようもありません。わたしは何年もの間、わたし自身、そして周囲の人々に対してとても攻撃的でした。わたしには身近な人々を傷つけてきた歴史があります。わたしはそのような歴史を恥じ、わたしが傷つけた人々には申し訳なく思っています」と The New York Times に声明を出していた。

また、FKAツイッグスの告発を受け、歌手のシーアも、シャイアにだまされ、不倫関係を持たされたとTwitterで告発していた。

マーガレットは、女優アンディ・マクダウェルの娘。映画『ナイスガイズ!』やNetflixの『Death Note/デスノート』などにも出演している。(朝倉健人)