庵野秀明が総監督を務めるアニメーション映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』(2021年1月23日公開)が、公開当日1月23日午前0時から5都市(東京・大阪・名古屋・福岡・札幌)で世界最速上映されることが決定した。

1995年のTVシリーズ放送で社会現象を巻き起こした「新世紀エヴァンゲリオン」。2007年からは『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして再始動し、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』(2007)、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』(2009)、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』(2012)の3作が公開されてきた。そして、最新作で完結編となる『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の公開まであと30日と迫っている。

世界最速上映は、東京・大阪・名古屋・福岡・札幌の5都市15劇場で開催。さらに、IMAX対応劇場では、IMAX上映に向けてよりバージョンアップした『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.』と『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のIMAX上映を連続して鑑賞できる上映回も用意される。なお、一部劇場では通常版の連続上映も予定している。

チケットは、2021年1月13日午前0時から各劇場のチケット販売サイトでの取り扱いとなる。(編集部・梅山富美子)

<『シン・エヴァンゲリオン劇場版』世界最速上映 上映劇場一覧>

ユナイテッド・シネマ札幌(札幌)IMAX連続上映回あり

新宿バルト9(東京)通常版 連続上映回あり

TOHOシネマズ新宿(東京)IMAX連続上映回あり

新宿ピカデリー(東京)

TOHO シネマズ日比谷(東京)IMAX連続上映回あり

TOHOシネマズ六本木ヒルズ(東京)

TOHOシネマズ渋谷(東京)

TOHO シネマズ上野(東京)

TOHOシネマズ池袋(東京)

TOHOシネマズ梅田(大阪)

TOHO シネマズなんば(大阪)IMAX連続上映回あり

ミッドランドスクエアシネマ(名古屋)

109 シネマズ名古屋(名古屋)IMAX連続上映回あり

T・ジョイ博多(福岡)

ユナイテッド・シネマキャナルシティ13(福岡)IMAX連続上映回あり