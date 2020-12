ケンタッキー・フライド・チキン(KFC)が、チキン保温機能付きのバケツ型ゲーミングPC「KFConsole」を発表しました。

KFCが今年6月、ケンタッキー・フライド・チキンのお馴染みのバケツ型容器を模したゲーミングPCを開発中であることを告知する動画をTwitterに投稿した時、冗談だろうと思った人も少なくありませんでした。



The future of gaming is here.

Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/ssUrX41Ab1

— KFC Gaming (@kfcgaming) June 12, 2020