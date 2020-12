2021年1月23日(土)に公開される『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のIMAX上映が決定した。

1995年のTVシリーズ放送で社会現象を巻き起こした『新世紀エヴァンゲリオン』。2007年からは『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして再始動し、『:序』『:破』『:Q』の3作が公開されて大ヒットを記録。最新作で完結編となる『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は2021年1月23日(土)公開となる。

今回、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』IMAX版の同時公開が決定。それを記念して、前作『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』が、バージョンアップした『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.』として1月8日(金)〜22日(金)の期間限定でIMAX上映されることも決定。『エヴァンゲリオン』シリーズ初のIMAX上映となる。

最新技術による、緻密で鮮明な映像と臨場感あふれるリアルなサウンド、そして最新鋭のシアターが、あなたをまるで映画の中へ入り込んだような体験へと誘うIMAX上映。前作『:Q』はバージョンアップした形での期間限定IMAX上映が決定。2012年の劇場公開時は『EVANGELION:3.0』、そして2014年発売のBlu-ray/DVD収録用に再調整を重ねたバージョンが『EVANGELION:3.33』。今回は更なる進化を遂げ、『EVANGELION:3.333』として映画館へ戻ってくる。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は1月23日(土)IMAX版同時公開/『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.』は1月8日(金)〜22日(金)期間限定IMAX上映

