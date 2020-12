人気歌手のケイティ・ペリーが、そっくりと話題の女優ズーイー・デシャネルと、インスタグラムライブで対談。まだ売れる前、ズーイーのフリをしてナイトクラブに出入りしていた事を告白した。

【写真】横顔もそっくり! ケイティ・ペリーに似ているズーイー・デシャネル

見た目がそっくりなセレブとして、これまでメディアに度々取り上げられて来たケイティとズーイー。つい先日は、ズーイーがケイティの楽曲「Not the End of the World」のMVに出演。その内容が、ケイティの大ファンの宇宙人たちが、ケイティの誘拐を企てるものの、連れてきたのはズーイーで、しかも宇宙人たちは違いに気付かないという、そっくりネタをいかしたものだったことから、話題になっている。

このMVを記念して、現地時間21日に2人がインスタグラムライブで対談。その中で、ケイティがズーイーに、「認めなくちゃならない事があるの」と過去を告白する場面があった。

「私がロサンゼルスに来た頃、私は無名で、あなたはビッグスターだった。まるでズーイー・デシャネルが世界を廻しているような…。だから、あなたに似ているって言われてうれしかったの」「LOTというクラブに行った時、中に入りたかったけど、お金もないし、影響力もないし、なにもなかった。だから時々、あなたのフリしたのよね」とまさかの告白をした。

でも、ズーイー自身も気が付いていたようで、「人から、『あなたと会ったよね!』なんて言われることがあったの。優等生ぶりたいタイプなのに『いたよね! 目が合ったじゃない!』って言うのよ。だから否定してたんだけど、そのうち皆が私にそっくりなケイティ・ペリーという女の子のことを教えてくれるようになったの。だから、ケイティって誰? って思ってた」と、耳に入っていたことを明かした。

その後ズーイーは実際にケイティと会った時には、とってもかわいくてとても安心したそうだ。「彼女がかわいくて感謝しますって感じだった」と話している。 ケイティは「クラブでは大騒ぎしていたの。あなたのフリしてごめんなさい」と時を経て謝罪し、ズーイーも「むしろ光栄よ!」と答えている。