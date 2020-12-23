¡Ø¡ô¥ê¥â¥é¥Ö¡ÙºÇ½ªÏÃ ¡ÈÈþ¡¹¡ÉÇÈÎÜ¡¢ÀÄÎÓ¤È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¡ºÆ¤Ó¡ÖÁð¥â¥Á¡×¡ÖÝ¦Ý¨¡×¤Ë
¡¡½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¡ô¥ê¥â¥é¥Ö ¡ÁÉáÄÌ¤ÎÎø¤Ï¼ÙÆ»¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡ËÂè10ÏÃ¤¬º£ÌëÊüÁ÷¡£ºÇ½ªÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè10ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤âÊ¬¤«¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦Èþ¡¹¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤ÈÀÄÎÓ¡Ê¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ë¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÁ°¤Ë¡ÖÁð¥â¥Á¡×¡ÖÝ¦Ý¨¡×¤ËÌá¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤ì°ã¤¤¤ò½Å¤Í¤ë¡ÈÈþ¡¹¡ÉÇÈÎÜ¡õ¡ÈÀÄÎÓ¡É¾¾²¼Þ«Ê¿ ¡Ø¡ô¥ê¥â¥é¥Ö¡ÙºÇ½ªÏÃ¤è¤ê
¡¡ÀÄÎÓ¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èþ¡¹¤Ë¥ê¥¹¥È¥éÏÃ¤¬Éâ¾å¡£Èþ¡¹¤Î¥ê¥¹¥È¥é¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ì¨¡ÊÅÏÊÕÂç¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÈ¿ÂÐ¤Î½ðÌ¾³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÉÙ¶á¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ï¡¢Ä«ÌÄ¡ÊµÚÀî¸÷Çî¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤¬¡Ö¿·¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢Ä«ÌÄ¤«¤éÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢È¬ÌÚ¸¶¡Êüâ¶¶Í¥ÅÍ¡Ë¤ÏÛÙ¡ÊÊ¡ÃÏÅí»Ò¡Ë¤È²þ¤á¤Æ·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤Ê¬¤«¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦Èþ¡¹¤ÈÀÄÎÓ¡£¤·¤«¤·¤½¤¦»×¤¨¤Ð»×¤¦¤Û¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¬¤«¤ê¹ç¤¨¤º¤Ë¤³¤È¤´¤È¤¯¥º¥ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤ëÆâ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£2¿Í¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¸ý¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤»þ¤Ë3²ó¤Þ¤ÇSNS¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È·è¤á¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤¤¡¢¡ÖÁð¥â¥Á¡×¤È¡ÖÝ¦Ý¨¡×¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÌÌÅÝ¤ÊÎø°¦¤è¤ê1¿Í¤¬¤¤¤¤¤ÈÍª¡¹¼«Å¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À»º¶È°å¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï°ìÀ¸¤Ò¤È¤ê¤«¤â¡×¤È¸ÉÆÈ¤È¾ÇÁç¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤³¤«¤éÎø¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤òÉÔ´ïÍÑ¤ËÄÉ¤¤µá¤á¤ëÎø°¦¥É¥é¥Þ¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é¤È¤Ê¤ëÇÈÎÜ¤¬¡¢¥ÉS¤Ç´°àú¼çµÁ¤Ê»º¶È°å¡¦ÂçºùÈþ¡¹¤ò±é¤¸¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢ÅÏÊÕÂç¡¢µÚÀî¸÷Çî¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢¹â¶¶Í¥ÅÍ¡ÊHiHi Jets¡¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡Ë¤é¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£¡¡¿åÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¡ô¥ê¥â¥é¥Ö ¡ÁÉáÄÌ¤ÎÎø¤Ï¼ÙÆ»¡Á¡ÙÂè10ÏÃ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ12·î23Æü22»þÊüÁ÷¡£