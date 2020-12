2021年1月23日公開の「シン・エヴァンゲリオン劇場版」のIMAX版が、公開日に同時公開されることが決定した。また、前作「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」が新バージョンで1月8〜22日にIMAX上映されることも明らかとなった。

「エヴァ」シリーズがIMAX上映されるのは今回が初めて。最新技術による大迫力の映像とサウンドで、IMAXならではの映像体験を味わうことができる。

「新劇場版:Q」のIMAX上映は、映像ソフト用に調整された映像からさらに進化をとげたバージョンアップ版「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.」が上映される。庵野秀明総監督による全面監修のもと2Kフルサイズで全カット再撮影が行われ(一部リテイクも実施)、当時は表現できなかったより高精細な映像が実現されているという。

「新世紀エヴァンゲリオン」は1995年にテレビ放送され、社会現象を巻きおこしたオリジナルロボットアニメ。07年から「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズとして再始動して「序」「破」「Q」の3作が公開され、累計興行収入113億円を突破する大ヒットを記録した。