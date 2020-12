HBO¡ßBBC¡Ø¥À¡¼¥¯¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º­¶¡Ù2021Ç¯2·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÆüËÜ½éÊüÁ÷

英国TV史上最高額といわれる製作費をかけ、見事に映像化した壮大なファンタジー・アドベンチャー『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』。その待望のシーズン2『ダーク・マテリアルズ供戮、2021年2月25日(木)よりBS10スターチャンネルにて独占日本初放送されることが決定した。

秘めたる決意を胸に、オーロラの中に突如現れた世界に渡ったライラ。 そこはスペクターと呼ばれる魔物たちが住む、子どもしかいないチッタガーゼという荒廃した街だった。 ライラはそこで別の世界からやって来たウィルという少年に出会う。やがて二人は不思議な短剣の存在を知るが...。新たな世界に舞台を移し、ライラの壮大な冒険の第2幕が、今始まる!

主演のダフネ・キーンが原作第二部のライラの年齢設定にできるだけ近いうちに撮影したいという製作側のこだわりから、本国での放送を前にシーズン2の製作が発表された話題作。

原作小説「ライラの冒険」は、「黄金の羅針盤」「神秘の短剣」「琥珀の望遠鏡」の3部作からなり、第一部は2007年にダコタ・ブルー・リチャーズ(『新米刑事モース 〜オックスフォード事件簿〜』)主演で『ライラの冒険 黄金の羅針盤』として映画化。そして今回放送が決定したシーズン2は、『黄金の羅針盤』のさらにその先の物語を初めて映像化する作品となる。

ライラ役のダフネはもちろん、コールター夫人役のルース・ウィルソン、アスリエル卿役のジェームズ・マカヴォイ、リー・スコーズビー役のリン=マヌエル・ミランダ、ボレアル卿役のアリヨン・バカレらは引き続きシーズン2にも続投。さらに新シーズンには、アンドリュー・スコット(『Fleabag フリーバッグ』『SHERLOCK』)や、彼の息子役として、Netflixオリジナルシリーズ『王への手紙』で主演を務めた次世代の注目俳優アミール・ウィルソンなども重要な役どころで出演する。

『ダーク・マテリアルズ供戮魯好拭璽船礇鵐優襪砲2021年2月25日(木)より独占日本初放送。2月21日(日) 20時からは字幕版第1話が先行無料放送となる。(海外ドラマNAVI)

