「ファイナルファンタジー」「クロノ・トリガー」などスクエニのスマホタイトルがお得に！ 「スクウェア・エニックス 年末年始セール」開催中！
スクウェア・エニックスは、「ファイナルファンタジー」シリーズをはじめとするスマートフ ォン・タブレット向けのゲームを値下げする「スクウェア・エニックス 年末年始セール」を本日開始した。
App Store、Google Play、Amazonアプリストア、SQUARE ENIX MARKET において、本日から2021年1月5日（火）までの期間、セールを実施。詳しくは各ストアで確認しよう。
＜スクウェア・エニックスのゲームアプリ＞
App Store：http://sqex.to/ZXX
Google Play：http://sqex.to/2MY
Amazon アプリストア：http://sqex.to/D2b
SQUARE ENIX MARKET：http://sqex.to/Eyv
値下げキャンペーン対象アプリ
「ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リマスター」
App Store： 2,820円→1,960円
Google Play： 2,820円→1,960円
※ダウンロードおよび一部のプレイは無料で楽しめる。
「ラスト レムナント リマスタード」
App Store： 3,180円→2,200円
Google Play： 3,180円→2,200円
「クロノ・トリガー （アップグレード版）」
App Store： 1,220円→610円
Google Play： 1,220円→610円
Amazonアプリストア： 1,220円→610円
SQUARE ENIX MARKET： 1,200ポイント→600ポイント
「ロマンシング サガ２」
App Store： 2,200円→1,100円
Google Play： 2,200円→1,100円
「ファイナルファンタジー」
App Store： 980円→490円
Google Play： 980円→490円
SQUARE ENIX MARKET： 800ポイント→400ポイント
「ファイナルファンタジーII」
App Store： 980円→490円
Google Play： 980円→490円
SQUARE ENIX MARKET： 800ポイント→400ポイント
「ファイナルファンタジーIII」
App Store（iPhone）： 1,840円→860円
App Store（iPad）： 2,080円→980円
Google Play： 1,840円→860円
Amazonアプリストア： 1,840円→860円
SQUARE ENIX MARKET： 1,400ポイント→700ポイント
「ファイナルファンタジーIV」
App Store： 1,840円→860円
Google Play： 1,840円→860円
Amazonアプリストア： 1,840円→860円
SQUARE ENIX MARKET： 1,800ポイント→840ポイント
ほか、下記タイトルもお得な価格となっている。
「ファイナルファンタジーV」
「ファイナルファンタジーVI」
「ファイナルファンタジーVII」
「ファイナルファンタジーIX」
「ファイナルファンタジー タクティクス 獅子戦争」
「ファイナルファンタジーIV: THE AFTER YEARS -月の帰還-」
「ファイナルファンタジー レジェンズ 光と闇の戦士」
「ファイナルファンタジー レジェンズII 時空ノ水晶」
「ヴァルキリープロファイル」
「半熟英雄 ああ、世界よ半熟なれ…!!」
「聖剣伝説 FF外伝」
「聖剣伝説2」
※タイトルによっては、機種別にセール価格が変わっているものがあるためよく確認してから購入しよう。
※ストアの価格更新に時間がかかる場合がある。
クラウドゲームでもセールを実施
さらに、App Store、Google Play、dゲーム プレイチケットにて好評配信中のクラウドゲームにおいても、セールを実施している。
＜対象タイトル＞
「ファイナルファンタジーXIII」
通常価格 2,080円 →セール価格 1,100円
「ファイナルファンタジーXIII-2 」
通常価格 2,440円→セール価格 1,220円
ライトニング リターンズ 「ファイナルファンタジーXIII」
通常価格 2,320円→セール価格 1,340円
「ファイナルファンタジー X/X-2 HDリマスター」
通常価格 3,420円→セール価格 2,700円
「ファイナルファンタジー IX クラウド版」
通常価格 2,580円→セール価格 1,340円
「ファイナルファンタジーXV」
通常価格 5,478円→セール価格 2,739円
「MURDERED」
通常価格 1,840円→セール価格 980円
また、ニンテンドーeショップとPS Store、STEAMでもセールを開催中だ。⇒スクウェア・エニックス年末年始セールがニンテンドーeショップ／PS Store／STEAMにて開催！ 「ファイナルファンタジー」シリーズは50%OFFに！
>> 「ファイナルファンタジー」「クロノ・トリガー」などスクエニのスマホタイトルがお得に！ 「スクウェア・エニックス 年末年始セール」開催中！ の元記事はこちら