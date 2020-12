PlayStation Store(PS Store)で、期間限定の割引キャンペーン「ビッグウインターセール」を実施中。2021年1月19日(火)までの期間限定で、対象タイトルが最大90%OFFで購入できる大型キャンペーンだ。

「ビッグウインターセール」対象となる代表的なタイトル

『Ghost of Tsushima』

舞台は、元寇の大軍が押し寄せた対馬。オープンワールドで描かれた中世日本を自由に探索することができるタイトルだ。黒澤映画にも影響を受けた時代劇さながらの世界観は海外世界観は海外の評価の評価も高く、全世界で500万本を売り上げている。

通常販売価格:7590円(税込み)→セール割引後価格:4554円(税込み)40%OFF

『The Last of Us Part II』

謎の感染爆発によって変わり果てたアメリカを舞台とした、複雑で感情を揺さぶる物語が話題の作品。2020年12月に行われた「The Game Awards 2020」で「Game of the Year」をはじめ、「Best Game Direction」、「Best Narrative」「Best Action/Adventure」など多数の賞を受賞している。

通常販売価格価格:7590円(税込み)→セール割引後価格:3795円(税込み)(50%OFF)

『FINAL FANTASY VII REMAKE』

通常販売価格:9878円(税込み)→セール割引後価格:4939円(税込み)(50%OFF)

『eFootball ウイニングイレブンウイニングイレブン 2021 SEASON UPDATE STANDARD EDITION』』

通常販売価格:4378円(税込み)→セール割引後価格:3283円(税込み)(25%OFF)

『モンスターハンターワールド:アイスボーン』

通常販売価格:2990円(税込み)→セール割引後価格:1973円(税込み)(34%OFF)

PlayStation Plus/PlayStation Nowの「12ヶ月利用権」もお買い得!

さらに、「ビッグウインターセール」では2021年1月12日(火)から2021年1月19日(火)までのキャンペーン期間中、「PlayStation Plus 12ヶ月利用権」「PlayStation Now 12ヶ月利用権」が25%OFFで提供されるとのこと。オンラインサービスをお得に利用するチャンスだ。

ビッグウインターセール(公式PlayStation(TM)Store 日本内):

https://store.playstation.com/ja-jp/view/a1fabf70-7dcf-11ea-acb6-06293b18fe04/584b70dc-3bc9-11eb-aadc-062143ad1e8d[リンク]

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)―― 会いたい人に会いに行こう、見たいものを見に行こう『ガジェット通信(GetNews)』