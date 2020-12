庵野秀明総監督による人気アニメの完結編『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』のIMAX版が、2021年1月23日の公開日と同時に上映されることが決定した。これに先駆け、前作『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』のバージョンアップ版も期間限定でIMAX上映される。

『ヱヴァQ』は、シリーズ初のIMAX上映に向けてよりバージョンアップした『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.』として期間限定上映。2012年の劇場公開時は「EVANGELION:3.0」、2014年発売のブルーレイ&DVD収録用に再調整したバージョンが「EVANGELION:3.33」。そして「EVANGELION:3.333」として映画館へ帰ってくる。

『シン・エヴァ』制作にあたって、スタジオカラー撮影部内の環境が高められたことに伴い、庵野総監督全面監修のもと、2Kフルサイズで全カット再撮影を敢行。再撮影に伴って一部リテイクも実施され、更に進化した映像がIMAX上映で最大限に発揮される。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』は、テレビアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の魅力を、現在のデジタル映像技術を駆使してアップデートする『新劇場版』シリーズ4部作の完結編。(編集部・入倉功一)

映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』は2021年1月23日よりIMAX版同時公開

映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.』は2021年1月8日〜22日期間限定IMAX上映