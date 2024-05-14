¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹
¡¡¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï¡Ö·ò¹¯¤Ë¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Î±ÉÍÜ¤ä´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë´ÊÃ±¤Ê¥ì¥·¥Ô¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥¤¥Á¥¸¥¯¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¸ú²Ì¸úÇ½
¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Î±ÉÍÜ¤È´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸ú²Ì
¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤«¤é¤É¤ó¤Ê±ÉÍÜ¤¬ÀÝ¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤¹¤±¤ó±ÉÍÜ»Î¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬ÃÍ
¤Þ¤º¤Ï¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬ÃÍ¤Ç¤¹¡£1¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó200g¡Ë¤¢¤¿¤ê¤Ç·×»»¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ 34kcal
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á 1.4g
»é¼Á 0.2g
Ãº¿å²½Êª8.0g
¥«¥ê¥¦¥à520mg
¥Ó¥¿¥ß¥óA 52¦Ìg
ÍÕ»À 34¦Ìg
¥Ó¥¿¥ß¥óC 12mg
¿©ÊªÁ¡°Ý 1.4g
¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï1¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤â34kcal¤Û¤É¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÊý¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥ê¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óA¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢ÍÕ»À¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÉÍÜ¤òÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ï¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸úÇ½¤ò¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥ê¥¦¥à
¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹1¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¥«¥ê¥¦¥à¤ò520ÓÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥¦¥à¤ÏÆüËÜ¿Í¤ËÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜÁÇ¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¡¢1Æü¤ÎÌÜÉ¸ÎÌ¤Þ¤Ç¤¢¤È318¡Á546ÓÂ¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÂÊ¬¤Î¥«¥ê¥¦¥à¤ò¤Û¤ÜÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥¦¥à¤Ï¤à¤¯¤ß²ò¾Ã¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿©±ö¤òÀÝ¤ê²á¤®¤ë¤È¡¢¥«¥é¥À¤Ï¿åÊ¬¤ò¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤à¤¯¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤ÏÀÝ¤ê²á¤®¤¿¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤òÇÓ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤à¤¯¤ß²ò¾Ã¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥ï¥±¤Ç¤¹¡£
GABA
¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤ÏGABA¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢GABA¤Ë¤Ï·ì°µ¤¬¹â¤á¤ÎÊý¤Î·ì°µÄã²¼ºîÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¤äµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î´ØÍ¿À®Ê¬¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥«¥ê¥¦¥à¤Ë¤Ï¡¢¤à¤¯¤ß¤Î²þÁ±¤ò½õ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GABA¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤ÎÎ¾Êý¤ÎºîÍÑ¤«¤é¡¢·ì°µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥³¥Ô¥ó
¥ê¥³¥Ô¥ó¤Ï¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¶¯¤¤¹³»À²½ºîÍÑ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹³»À²½ºîÍÑ¤È¤Ï¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤ä¤¬¤ó¡¢Ï·²½¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤ò¼è¤ê¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÆ¯¤¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤â¹³»À²½ºîÍÑ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥³¥Ô¥ó¤È¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¹³»À²½ºîÍÑ¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤ÎÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤è¤êÅü¼Á¥ª¥Õ¡ª
¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅü¼Á¤Ï100g¤¢¤¿¤ê3.3g¡£¤Û¤«¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï6.5g¡¢ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï3.8g¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ÎÊý¤¬Åü¼Á¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¡£
Åü¼Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ç¤â¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É¤Î¼ê·Ú¤ÊÊäµë¸»¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°û¤à¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÎÁÍý¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¥ì¥·¥Ô
¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ÏÎÁÍý¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¼ê·Ú¤Ë¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Î±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¤Ò¤È¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä«¿©¤äÌë¿©¤Ë¤â¡ª¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í
¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ò»È¤¤¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ä«¤ä¡¢¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤ÎÌë¿©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ãºàÎÁ¡Ê¾®¤µ¤Ê¥Þ¥°¥«¥Ã¥×1ÇÕÊ¬¡Ë¡ä
¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡Ê¿©±öÌµÅº²Ã¡Ë¡Ä100ml
¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ä1/4Ëç
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¡ÊÎäÅà¡Ë¡ÄÂç¤µ¤¸1ÇÕÊ¬
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡Ä¾®¤µ¤¸1
¥³¥ó¥½¥á¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡ÊðùÎ³¡Ë¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹
¡ãºî¤êÊý¡ä
¡¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤Ð¤µ¤ß¤Ç1cmÉý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡£ºàÎÁ¤òÁ´¤ÆÂÑÇ®¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤º¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç1Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¡ã±ÉÍÜÀ®Ê¬ÃÍ¡ä
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼52kcal¡¡¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¡1.8g¡¡»é¼Á2.0g¡¡Ãº¿å²½Êª7.5g¡¡¿©±öÁêÅöÎÌ¡£8g
¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°ºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê·Ú¤Ê±ÉÍÜÊäµë¤ÎÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú»²¹Í¡¦»²¾È¡Û
¡Ê¢¨1¡Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡Ê¿À®30Ç¯¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¡ãhttps://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000635990.pdf¡ä¡ÊºÇ½ª±ÜÍ÷Æü¡§2020/09/24¡Ë
ÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½2015Ç¯ÈÇ¡Ê¼·Äû¡Ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡Ê2020Ç¯ÈÇ¡Ë
¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È - ±ÉÍÜ»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡Êwww.asken.jp)¡×
[Ê¸:¤¢¤¹¤±¤ó ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¡¸ø³«Æü¡§2020Ç¯10·î26Æü]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È - ±ÉÍÜ»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡×
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¿©»öµÏ¿¡¦¥«¥í¥ê¡¼·×»»¡¦ÂÎ½Å´ÉÍý¡¦±¿Æ°µÏ¿¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¡£
¿©»ö¼Ì¿¿¤ä¾¦ÉÊ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò ¡È»£¤ë¤À¤±¡É ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤¬¤Ç¤¡¢AI±ÉÍÜ»Î¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¿©»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ËèÆüÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Twitter
Instagram
Web¥µ¥¤¥È