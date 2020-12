第44代米国大統領のバラク・オバマが、2020年のお気に入り映画とドラマを発表した。

オバマはメッセージとともにお気に入りリストをTwitterに投稿している。

「皆様同様、今年は私たちも家に籠る時間が多くありました。また、ストリーミングサービスによって劇場作品とテレビ作品の境界線がますます薄まってきたため、形式に関係なく、今年楽しんだ映像作品をリストにしました」

以下がバラク・オバマの2020年お気に入り映画&ドラマのリストだ。

バラク・オバマのお気に入り映画

バラク・オバマのお気に入りドラマ

『マ・レイニーのブラックボトム』 『Beanpole(原題)』 『バクラウ 地図から消された村』 『ノマドランド』 『ソウルフル・ワールド』 『Lovers Rock(原題)』 『Collective(原題)』 『Mank/マンク』 『マーティン・エデン』 『レット・ヒム・ゴー』 『Time(原題)』 『Boys State(原題)』 『Selah and the Spades(原題)』 『ハンディキャップ・キャンプ: 障がい者運動の夜明け』『ベター・コール・ソウル』 『クイーンズ・ギャンビット』 『I May Destroy You(原題)』 『ザ・ボーイズ』 『The Good Lord Bird(原題)』 『Devs(原題)』 『マイケル・ジョーダン: ラストダンス』 『Mrs. America(原題)』 『グッド・プレイス』 『City So Real(原題)』

あなたのリストはどんなリストだろうか?